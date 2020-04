Embarazadas y recién nacidos en la pandemia

Hasta el momento no se demostró transmisión vertical del virus por lo que no se indica la necesidad de cesárea.

Si bien es poca la información sobre el impacto del virus durante el embarazo y en recién nacidos desde el Ministerio de Salud de la Nación informan que hasta la fecha las mujeres embarazadas no se infectaron durante el transcurso del tercer trimestre y que no se ha podido demostrar la transmisión de Sars-CoV-2 por placenta o leche materna.

La cartera de salud a través de un documento difundió a todas las provincias una guía sobre el manejo de situaciones especiales en la que según "la evidencia científica disponible sobre mujeres embarazadas con covid-19 afectadas en China no ha demostrado transmisión vertical. En 1 paciente se sospechó transmisión vertical, pero no se pudo confirmar. De los 9 pacientes estudiados, 5 presentaron prematurez, pero se asoció a otras causas y no al diagnóstico del virus durante el embarazo", indica el informe.

Para ofrecer de manera más clara la información y para que sea de total utilidad para las mujeres embarazas y para las mamás con recién nacidos El Tribuno de Jujuy recurrió al director provincial de Maternidad e Infancia, Antonio Buljubasich, quien detalló cada uno de los puntos del mencionado documento.

En primera instancia y para la tranquilidad de esta población el especialista aseguró que pese a que todavía no se registra ningún caso positivo en la provincia en mujeres embarazadas ni en recién nacidos "el hospital Materno Infantil se encuentra preparado para la llegada de casos positivos de covid-19. Motivo por el cual fue declarado desde los primeros días como hospital de referencia junto al San Roque".

Sospechosos o confirmados

Ante la presencia de síntomas de enfermedad en embarazadas se recomienda la comunicación telefónica inmediata al 0800 888 4767. De ser necesario se indicará la internación cumpliendo con las condiciones de aislamiento y se obtendrá muestras para diagnóstico de laboratorio.

También según las recomendaciones nacionales la condición de mujer gestante no debe evitar ni retrasar la realización de exámenes radiográficos si estuvieran indicados. Y se utilizará protección para disminuir la exposición fetal.

También las indicaciones de tratamiento con drogas antiretrovirales son las mismas que para pacientes no gestantes.

Y ante la presencia de casos confirmados de mujer gestante con covid-19, se mantendrá a la embarazada internada en aislamiento hasta cumplimentar con los requisitos de alta, definidos en las recomendaciones nacionales (en el tercer día afebril, 2 PCR negativos, separadas por 24 horas).

Sobre la situación el director provincial de Maternidad e Infancia indicó que en el caso de "una embarazada jujeña con covid-19 positivo considerada como paciente compleja será derivada al hospital Materno Infantil. Mientras que una paciente positiva pero que no presenta síntomas y que no tiene gravedad puede ser asistida en su hospital de origen como los de San Pedro, Perico, Libertador General San Martín, La Quiaca, etc".

Controles programados

Acerca de los controles rutinarios que deben realizarse las mujeres gestantes, Antonio Buljubasich dijo que lo recomendable es que se acerquen al puesto de salud correspondiente para la realización del control habitual para cuando esté programado. "Todavía en la provincia no tenemos circulación local del virus por lo tanto es conveniente que realice los controles, porque resulta imposible tomar la presión a través de una videoconferencia".

Pero las embarazadas asintomáticas, que vuelvan de zonas con transmisión deben posponer los controles obstétricos programados, la realización de ecografías y exámenes de laboratorio de control hasta finalizar el período de aislamiento.

Modo de nacimiento

Según el informe del Ministerio de Salud idealmente se recomienda el parto natural (si no presenta sepsis o síndrome de dificultad respiratoria). La evidencia actual no indica la necesidad de cesárea. Y en el momento del nacimiento se debe realizar monitoreo fetal intraparto y monitoreo cardiovascular materno.

Según los escasos registros los recién nacidos que se enfermaron, todos presentaron enfermedad leve. La casuística en embarazadas publicada es baja, y no parecería haber complicaciones distintas a las complicaciones generales de este grupo poblacional.

En lo que respecta a la atención del bebé de madre confirmada de covid-19 la guía oficial indica: baño/limpieza precoz del neonato, monitoreo respiratorio estricto, internación por separado madre y recién nacido y se indicará aislamiento respiratorio y de contacto de la madre, hasta que la misma presente 2 PCR negativas, separadas por 24 horas.

Lactancia

Continuando con el caso de madres con coronavirus confirmado el Ministerio de Salud de la Nación sugiere continuar con la lactancia materna pero no hacerlo de forma directa, sino a través del suministro con mamadera y por otra persona.

Para la extracción de la leche materna el hospital debe proveer de una bomba de extracción de leche con estricta adherencia a las normas de esterilización. La misma no podrá ser compartida con otra paciente y la extracción se realizará en la habitación donde se realiza el aislamiento.

Hasta la fecha no hay evidencia de presencia del virus Sars-CoV-2 en lecha materna.

Por su parte, Antonio Buljubasich agregó que "la paciente asintomática negativa para covid-19 no merece ninguna consideración especial" en su relación con el recién nacido, mientras que "la asintomática positiva puede atender a su bebé pero con los cuidados pertinentes para no trasmitirle el virus usando barbijo, lavándose las manos frecuentemente y usando guantes.

En líneas generales las recomendaciones para la mujer embarazada no difieren de las de la población adulta en general, por lo tanto no se encuentran dentro de los grupos de riesgo. Y de presentar síntomas como fiebre, dolor de garganta y dificultades para respirar deben comunicarse al 0800 888 4767.

Es muy importante destacar que todas las recomendaciones antes mencionadas son dinámicas, según las nuevas evidencias.