Refuerzan la producción de alcohol por la demanda

El alcohol es uno de los insumos médicos más requeridos en las últimas semanas desde que la pandemia de coronavirus llegó al país. Jujuy es uno de los productores y la premura por abastecer a los sectores de salud hizo que una de las empresas productoras derive parte del mosto reservado para bioetanol y lo destine a producir alcohol bajo compromiso con el Estado. El sistema de producción supone un proceso que inicia en la zafra y que permitió contar en esta época con el insumo necesario.

Ledesma donó al COE 2.500 lts de alcohol y cerró el compromiso de entregar 500 litros semanales al COE en el RI 20 para la Policía.

"Lo que estamos haciendo es producir menos bioetanol, y parte de ese alcohol dejarlo como "alcohol de buen gusto" para abastecer a la industria farmacéutica que es la que produce el alcohol en gel y el alcohol al 70 %", dijo el administrador del Ingenio Ledesma, Federico Gatti.

Sucede que el alcohol que se está haciendo es con la melaza que se guardó cuando terminó la zafra, era lo que estaba estimado producir con la demanda que había en noviembre de 2019, ya que era impensado un incremento de la demanda como el que surgió de alcohol en gel.

Entonces hay una parte del alcohol que se guardó para hacer bioetanol, alrededor de 5.000 metros cúbicos (m3) que por las características que tiene, se pueden destinar a la producción de alcohol de buen gusto para la industria farmacéutica. Es que Ledesma no produce alcohol en gel ni para venta directa, pese a que en la década del 80 hacía "frasquitos" de alcohol que se vendía en farmacias pero lo dejaron así.

Actualmente cuentan con cinco clientes nuevos corporativos a quienes se está vendiendo un equipo de casi 35.000 litros por semana para que las empresas conviertan, en alcohol o en su versión en gel para que puedan abastecer a la demanda.

Por otra parte, hay un compromiso con el Gobierno nacional para mantener en 43 pesos el litro de alcohol y vender a esos clientes, empresas del sector. Uno de ellos es Saenz que produce lavandina y productos de limpieza con la marca X5; Porta productor de alcohol para uso medicinal de Buenos Aires, Rogian y otra parte se destina a la industria licorista, principalmente Branca, Pernot Ricar y Delleviane.

El compromiso con el Estado fue de abastecer no sólo de alcohol sino también de azúcar a la provincia manteniendo el precio de 56 pesos, y 52 pesos el kilo e azúcar dominó como precio final en góndola.

Además, en diálogo permanente con el Comité Operativo de Emergencia (COE) se han donado al mismo 2.500 litros de alcohol, y recientemente se cerró el compromiso de entregar 500 litros semanales al COE en el RI 20 para que puedan darle a los hospitales, centros de diálisis, etc. También han colaborado con la Municipalidad de Libertador General San Martín, de Calilegua, la Regional 4 de Policía para que tengan para dar a su gente.

Este año están produciendo alrededor de 81 millones de litros, aunque la capacidad máxima es de 110 millones y para la próxima campaña se espera producir el 95 millones de litros. Entonces el 90 % del alcohol va para bioetanol, y el 10 % para los clientes licoristas.

Pero a partir de la no derivación de jugo en ciertos períodos, y de azúcar para refundirla hacen que esa producción haya sido mermada. "Hoy estamos en la máxima capacidad de alcohol tratando de maximizar esto y de inyectar la mayor cantidad de alcohol posible en el mercado, para el abastecimiento", explicó por su parte Claudio Gallea, jefe del departamento Alcohol Ledesma y BioLedesma.

No obstante, aclaró que no todo el alcohol que se produce puede ir a ese mercado porque debe cumplir con ciertas especificaciones. Recordó que el alcohol que va al mercado fraccionado para uso de manos y alcohol en gel va a estar en contacto con las personas, con lo cual no es el mismo que se manda a deshidratar. "No requiere otro proceso sino que hay que adecuar con lo cual no se puede sacar la misma cantidad, y se saca un poco menos, la producción reciente porque hay que hacerlo de otra forma, se llama ‘alcohol potable de origen agrícola’, que se llamaba alcohol buen gusto, es una denominación del INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura", precisó.

El proceso de la producción de alcohol

El 90 % es caña propia, actualmente es del 80 %. Ledesma puede almacenar melaza y produce fuera de zafra solamente para un mes previo al inicio de la otra zafra. Para que llegue a ser alcohol el proceso se inicia con base en la caña, 85 % del cual produce la empresa, y con ello la molienda genera el jugo y se separa de la fibra, donde el líquido continúa todo el proceso de fabricación de azúcar. Una vez que se obtiene el azúcar en los distintos cocimientos, en el último se extrae una miel que está agotada en azúcar, queda la melaza y es lo que originalmente se destinaba para hacer el alcohol, y a partir del plan bioetanol también se destina parte de lo que es el jugo para hacer alcohol.

“La fabricación propiamente dicha del alcohol tiene dos etapas bien claras, la fermentación y la melaza y jugo. Se los hace fermentar con levadura, similar a la del pan pero que obviamente son desarrolladas especialmente para la fabricación de alcohol, para tener altas producciones, tiene todo un proceso de fermentación del azúcar y se obtiene alcohol “, precisó Claudio Gallea, jefe del Departamento Alcohol de Ledesma y BioLedesma. De la caña se destina un 4 % de melaza y un 10 % de jugo en promedio, y hay veces que se saca un poco más. Se busca tener flexibilidad para encajar en el mercado.

Luego de la fermentación, se obtiene un mosto fermentado con una graduación alcohólica de alrededor de 10 %, el mosto se destila y se obtiene el alcohol concentrado a 96 % lo máximo que obtiene. Esto se debe a la formación de un azeotropo de menor punto de ebullición. “Es lo que llamamos alcohol hidratado y es lo que destinamos a distintos usos”, dijo. El mayor uso o el principal que tiene la empresa es para hacer nafta (bioetanol) que es un proceso más de deshidratación, sacarle el 4 % del agua que le queda.

Para obtener alcohol anhidro, BioLedesma utiliza la tecnología de tamiz molecular, separa el agua del alcohol por diferencia de tamaño de partícula. Por diferencia de tamaño de partícula, se separa el agua del alcohol y de este proceso se obtiene alcohol al 100 %. El proceso de la caña va desde mayo hasta noviembre, y todos los ingenios trabajan ese período y a lo sumo tres meses más y paran. En ese tiempo obtiene la melaza, el jugo y el bagazo para generar vapor, entonces al tener la fábrica de papel parte del año utiliza gas, con lo cual el complejo funciona normalmente a partir de que usan gas, no necesita bagazo. Pueden acompañar el proceso de generación de vapor y energía eléctrica a partir de que está la refinería de azúcar está en marcha y la fábrica de papel que permiten armar un proceso más económico y balanceado.

“Ledesma tiene esa capacidad de almacenar melaza y va produciendo fuera de zafra solamente para un mes previo al inicio de la otra zafra. O sea que ahora estamos en producción normal destinando alcohol a los fraccionadores, no toda la cantidad que destinaba al bioetanol y con la expectativa de parar los primeros días de mayo para hacer un receso y poder arrancar los primeros días de junio con la nueva cosecha”, precisó.

Calidad, venta y cantidad

Además para la venta creció exponencialmente y buscaban comprar a cualquier precio, pero no se puede hacer porque para poder comercializarlo tienen que hacerlo solamente a un inscripto en el INV, el ente que regula. Para ello debe estar inscripto y avalado, y la empresa tiene que tener esa información previa para poder venderle el alcohol. El alcohol se usa en distintas industrias, en farmacia, en pintura como solvente y cosmética. Cuando se destina a biocombustibles se permite una calidad con cantidad de contaminantes superior al que se admite para el uso cosmético, y mucho mayor para bebidas. La industria azucarera produce aproximadamente 520 mil m3, la cadena maicera produce cerca de 600 mil m3 al año. Y la demanda para la industria farmacopea y de bebidas está en solo 80 mil m3 según el Centro Azucarero.