Tiene cáncer, vive en situación de pobreza y pide ayuda

Lorena Quinteros vive sola, no tiene familiares en Jujuy, tiene cáncer de mama, entre otras enfermedades, y serios problemas económicos por haberse quedado sin trabajo. El contexto de encierro empeoró su situación ya que no puede realizar como debería su tratamiento y le escasea la comida, por esa razón pide ayuda a las autoridades competentes y también a la sociedad jujeña.

Para comunicarse y colaborar con Lorena Quinteros, el número de teléfono disponible es el 3884772126.

Tiene 42 años, nació en la provincia de Salta y vive en Jujuy desde hace 4 años. Actualmente reside en el barrio 18 de Noviembre de la ciudad de Palpalá y es fonoaudióloga.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Quinteros mencionó que "cualquier colaboración me viene bien porque el momento que me toca atravesar es muy complejo, no tengo para comer y no puedo hacer bien mi tratamiento porque a veces no tengo ni para la Sube y debo faltar a las quimioterapias. Mi situación es crítica, pueden ayudarme con mercadería o también, con mis limitaciones, puedo trabajar. No tengo para el alquiler tampoco, todos los problemas se acentúan más cuando una está enferma y es peor todavía ahora con esta pandemia mundial".

Llegó desde Salta a trabajar en la provincia, en el año 2016 le diagnosticaron cáncer y entró en depresión. Acá no tiene familiares y afrontó sola sus enfermedades porque además de ser una paciente oncológica, posee hipertiroidismo, diabetes e hipertensión arterial sumado a las complicaciones en su salud mental.

Recibió ayuda del municipio palpaleño y de algunos vecinos solidarios, pero quiere hacer más visible su situación para llegar a otras autoridades y a la sociedad jujeña, "cuando me enfermé entré en una depresión terrible, yo en ese momento trabajaba en una fundación en Perico. Lamentablemente tuve que dejar, me operaron a fines del 2016. Fue la primera operación que fue una cuadrantectomía donde me extrajeron dos cánceres malignos y ganglios. Fue tremendo porque ya con el diagnóstico de cáncer es muy duro llevar la situación", señaló.

Asimismo, comentó que "pasó el tiempo, en el 2017 una médica imprudente me dijo que me iba a morir. Todo lo fui pasando sola, la verdad que fue muy duro para mí. La enfermedad se calmó pero el año pasado empecé a sentir un dolor en la misma mama de la operación. Me palpé y me encontré con que tenía durezas, concurrí al médico, me hicieron biopsias, estudios dolorosos y punciones".

"Ahí fue cuando me dijeron que despertó nuevamente el cáncer, fue otro golpe muy duro para mí. Me dijeron que tenían que hacerme una mastectomía, que me amputen algo de mi cuerpo fue tremendo, no tener una mama es algo doloroso", sostuvo.

Más complicaciones

Intentaron operarla pero tuvo picos de presión en el primer intento y luego, cuando volvieron a intentarlo, le agarró un paro cardiorrespiratorio.

Estuvo tres días con respirador en terapia intensiva hasta que lograron estabilizarla y le realizaron la intervención quirúrgica que ella necesitaba de forma exitosa.

Al respecto indicó muy entristecida que "estoy con muchos medicamentos, a veces me cuesta respirar. A raíz de todo esto subí mucho de peso, la estoy llevando como puedo. Comencé con quimoterapia hace poco, son tremendamente feas y provocan malestares terribles. Mi alimentación tiene que ser muy rigurosa pero no la tengo porque la plata no me alcanza, mi vida se está deteriorando de a poco".

“Me siento muy desamparada”

Su situación se agravó por el momento que se vive a nivel mundial, no sólo porque no puede salir de su casa y buscar trabajo, sino porque teme contagiarse ya que es una paciente de riesgo a contraer el coronavirus u otras enfermedades por sus bajas defensas. Al respecto, Lorena Quinteros manifestó que “la verdad que me siento desamparada y con mucho miedo de contagiarme, pero también de que me vuelva el cáncer por eso es que tengo tantos tratamientos y un camino muy largo por delante. Por eso es que necesito tanta ayuda, lo más importante es la parte económica. Estoy muy agradecido con la colaboración que me fue llegando, agradezco a la Municipalidad, a la salita de mi barrio, al hospital "Pablo Soria’ que siempre me da los medicamentos, el año pasado también me colaboraron desde Desarrollo Social con cosas materiales, les doy las gracias también”.

Por último, aseguró que “yo sé que hay más personas que también necesitan ayuda como yo, o están mucho peor, somos muchos los que estamos en una situación crítica en este momento por eso acudo a la solidaridad de todos los jujeños y de nuestras autoridades para poder afrontar este duro momento que estoy pasando”.