Coronavirus: La vacuna israelí estaría disponible en agosto

Mientras la pandemia de coronavirus avanza en el mundo, distintos gobiernos comenzaron a financiar a equipos científicos para el desarrollo de una vacuna. Las autoridades de Israel anunciaron, a través del Instituto de Investigación de Galilea (MIGAL), que podría estar lista en los próximos días y comenzaría a ser probada en humanos a partir del 1 de junio.

“Estamos en las etapas finales y dentro de unos pocos días tendremos las proteínas, el componente activo de la vacuna”, informó el doctor Chen Katz, Director del equipo de biotecnología molecular del MIGAL, al diario Jerusalem Post.

El equipo de científicos, que cuenta con la financiación del Estado israelí, se comprometió a finales de febrero a completar la producción de su vacuna contra el covid-19 en tres semanas, para tenerla en el mercado en 90 días.

La ventaja de MIGAL frente al resto de los investigadores es que ellos ya venían trabajando desde hace cuatro años en lograr una vacuna que pueda personalizarse para varios virus. En principio, habían estado desarrollando una vacuna contra el virus de la bronquitis infecciosa (IBV, que causa una enfermedad bronquial que afecta a las aves de corral) y decidieron adaptar ese trabajo para centrarse en el coronavirus.

Según contó Katz a los medios locales, cuando examinaron el ADN del nuevo coronavirus SARS-COV-2, descubrieron que era muy similar al del virus IBV, lo que les abría una puerta a lograr una vacuna en tiempo récord.

“Lo importante es que estábamos trabajando en una vacuna, no relacionada con este brote, y esta es una gran ventaja”, explicó el científico en diálogo con The Times of Israel.

Mientras avanzan en el desarrollo de la vacuna, Katz explicó que están trabajando en conjunto con los organismos reguladores del Estado para garantizar que el producto sea considerado seguro para los ensayos en humanos y, así, comenzar cuanto antes con las pruebas y lanzarlo rápido al mercado.

"Esperamos que no tengamos que pasar por el proceso de purificación completo como en la industria farmacéutica, porque eso podría retrasarnos”, advirtió el líder del proyecto.

Cómo será la vacuna

Katz reveló a la prensa que se tratará de una vacuna oral que para adultos y niños podría “convertir esta enfermedad en un resfriado muy leve”.

Además, explicó que operará desplegando dos medios para defender a las personas contra el coronavirus: la primera protección desencadena una respuesta en la boca para evitar que COVID-19 ingrese al cuerpo y el segundo nivel de protección se activa si el COVID-19 ingresa al cuerpo, fortaleciendo el sistema inmunitario de tal manera que “cuando las partículas virales penetren, habrá una protección inmunológica contra los anticuerpos y los glóbulos blancos correctos”, afirmó el científico.

“Estamos desarrollando las proteínas necesarias para nuestra tecnología de vacunación oral", le dijo Katz a The Times of Israel y explicó: "Son proteínas especiales que, cuando se rocían en la boca, penetran en las células epiteliales dentro de la boca y activan una respuesta inmune de la mucosa, que es la parte de la respuesta inmune en nuestro cuerpo que protege el punto de entrada del virus".

Según el experto, esta vacuna será administrada por un aerosol oral y protegerá a las personas de infectarse de coronavirus a partir de dos semanas de haber sido administrada.

Israel pide paciencia y el mundo avanza

Luego de que el ministerio de Ciencia de Israel acaparara las portadas de todos los medios locales con la noticia de que que su vacuna podría estar lista en tres meses, el doctor Asher Shalmon, director de relaciones internacionales del Ministerio de Salud, pidió no generar "falsas esperanzas".

Mientras tanto, según datos de la Organización Mundial de la Salud, hay al menos 20 vacunas contra el covid-19 en desarrollo en todo el mundo.

En los Estados Unidos, el pasado 16 de marzo ya comenzaron los primeros ensayos clínicos en humanos. Aunque el doctor Anthony Fauci, de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, dijo que cualquier vacuna probablemente necesitará entre 12 y 18 meses antes de obtener la aprobación regulatoria.

