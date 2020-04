“No tiramos gente por la borda, se cumplió con todo el protocolo”

Esta tarde un micro que partió desde la ciudad fronteriza de La Quiaca con 62 pasajeros a bordo fue demorado en avenida General Paz, en la provincia de Buenos Aires.

Allí iban personas de nacionalidades colombianas, brasileras, peruana y venezolanas que quedaron varadas en nuestra provincia luego de que se cerraran las fronteras del país debido a la pandemia del Coronavirus COVID 19.

El gobernador de nuestra provincia Gerardo Morales, en diálogo con Todo Noticias (TN) dijo que “Son personas que se encontraban en nuestra provincia en distintas situaciones. Algunos de ellos son venezolanos, brasileros, peruanos, colombianos y argentinos. Todos ellos, hicieron la correspondiente cuarentena en la ciudad de La Quiaca, donde se les proveyó alimentos y el control sanitario”.

El mandatario aseguró que se cumplieron con todos los protocolos de seguridad, dados por la crisis sanitaria que estamos atravesando. Además agregó que, “Se hizo el pedido de autorización por escrito a las embajadas de Brasil y Perú, y aseguraron que ellos se encargarían de repatriar a sus ciudadanos”.

Aclaró que los ciudadanos colombianos se encontraban en tránsito por el país dado que vinieron a ver al Deportivo Independiente de Medellín el pasado 9 de marzo, día que ese equipo se enfrentó ante Boca Juniors por la segunda fecha de la Copa Libertadores en el Bombonera.

“Los colombianos estuvieron alojados en hoteles en la ciudad de La Quiaca, ellos aclararon que no querían estar en Jujuy y que querían volver a su país. Como todos tienen pasaporte, iban a volver en avión, por eso es que viajaron hasta Buenos Aires. Además de los problemas de inconducta que ellos causaron fueron alimentados por nuestro Gobierno y por el municipio de La Quiaca y recibieron el control sanitario correspondiente”, dijo Morales.

Con respecto a los ciudadanos venezolanos, el Gobernador aclaró que “Cuando ellos terminaron la cuarentena, no quisieron volver a su país, porque ellos vinieron a nuestro país escapando de Venezuela. Ellos ingresaron a nuestro país por La Quiaca con destino a Buenos Aires. Aquí no se vulnero la voluntad de nadie, s les preguntó antes de salir de La Quiaca y todos dijeron que querían ir a Buenos Aires”.

El primer mandatario jujeño añadió que en ese micro también hay ciudadanos argentinos que se encontraban de turismo en Jujuy y aprovecharon ese micro para volver a Buenos Aires.

“Ayer llegó a Retiro un micro que también salió de aquí, pero como allí iban ciudadanos franceses, suizos y alemanes y no pasó nada de esto. Como son europeos nadie dijo nada”, aseveró.

“En Jujuy no tiramos gente por la bordo, no nos saquemos gente de encima, de esa forma no trabaja mi Gobierno. Desde que comenzó la cuarentena asistimos a más de 800 extranjeros y todavía quedan turistas en Jujuy y seguimos brindando asistencia y cumpliendo con el protocolo”, finalizó diciendo el gobernador Morales.