Importante creciente del caudal del río Grande

A lo que esa viviendo la provincia de Jujuy y cada uno de los departamentos que la conforman con la Pandemia y los casos de Dengue que se están registrando en forma masiva en zonas del Ramal, se suma esta sorpresiva estampida de la naturaleza que debido a las fuertes y copiosas lluvias, ha generado la crecida del río Grande que se bifurca en varios brazos por toda la región. De acuerdo al reporte policial, no se registraron daños materiales y tampoco hubo familias afectadas, y se aguardaba el cese de la lluvia para que baje el caudal.

En la jornada de ayer, fue impresionante la imagen que mostraba el río grande, que manifestaba todo su señorío en el incremento de su caudal y tal como lo expresaron los lugareños venia de “bote a bote”, significando la magnitud que alcanzó ambas márgenes.

Los que sufrieron las consecuencias pero no en mayor escala, fueron los pequeños productores, cuyos puestos que se encuentran a la vera de este curso de agua, que poco antes del mediodía, se sorprendieron con el bramido de una correntada muy intensa que arrastró incluso troncos de gran porte, árboles arrancados de cuajo y gran cantidad de ramas. De acuerdo al reporte policial, no se registraron daños materiales y tampoco hubo familias afectadas, ya que los pequeños productores se auto evacuaron, llevando sus animales a la zona alta, por lo que si bien los puestos quedaron anegados no hubo que lamentar víctimas. De igual manera durante la jornada, efectivos de la Policía de la Provincia de Jujuy, efectuaron el recorrido por toda la jurisdicción y al cierre de esta edición informaron oficialmente que no hubo familias afectadas ni cortes en las rutas nacional 34, tampoco en las provinciales 56 y 1.