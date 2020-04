"No se pueden conseguir insumos de bioprotección"

Ante el visto bueno para que la actividad odontológica se sume a la lista de tareas y servicios permitidos dentro de este contexto de emergencia sanitaria, profesionales del área tanto provinciales como nacionales expusieron su preocupación ante la escasez de insumos para la bioprotección y el alto incremento de los precios de los insumos básicos.

El Colegio de Odontólogos, el Círculo Odontológico y la Dirección de Odontología de la Provincia se encuentran confeccionando el protocolo correspondiente para la liberación de la especialidad que entre sus puntos principales establece la utilización de un kit de bioprotección que debe ser utilizado tanto por el odontólogo como por el paciente para evitar el contagio cruzado.

Sobre cuál es la sensación que genera la liberación de la actividad la odontóloga Karen Grossman indicó que "la mayoría de los odontólogos están con mucho miedo y están preocupados porque es una realidad que en la provincia no se consiguen los insumos para la bioprotección", por lo que aclaró que en su caso: "Si no tengo todas las medidas de bioprotección no puedo atender porque no me puedo exponer y exponer a los pacientes".

Por su parte, el titular del Círculo Odontológico de Jujuy, José Alberto Menéndez, coincidió con la preocupación al expresar: "Necesitamos que el Estado nos garantice los insumos a precios módicos y necesitamos contar con los kits de bioprotección que no hay masivamente, como así también coordinar con las obras sociales sus costos".

El kit de bioprotección consiste en un camisolín descartable hidrorepelente de gramaje alto, cubrebotas, cofia, doble guantes, protector ocular, máscara facial protectora, barbijo tricapa Nº 95. Sobre su costo Menéndez adelantó que "se está analizando que sea de alrededor de $ 1.500 como piso" y que todavía se está analizando si el costo será absorbido por las obras sociales o por el paciente.

Otro es el caso de los insumos básicos que además de escasear han sufrido una fuerte suba de precios. Profesionales de la salud bucal indicaron que una caja de barbijos que se compraba a $ 400 hace dos meses ahora se consigue hasta en $ 6.500 y que cada barbijo Nº 95 cuesta $ 1.000. Cabe destacar que se trata de precios consultados en otras provincias ya que en Jujuy no se consiguen debido a que el Círculo Odontológico permanece cerrado desde el 15 de marzo hasta la fecha, imposibilitando el abastecimiento de los profesionales.

En esta línea, la Confederación Odontológica de la República Argentina (Cora) a través de un comunicado oficial expresó también su preocupación ante "una inexplicable falta de insumos básicos y un obsceno incremento de los valores de estos elementos". Situación a la que se suma "la profunda crisis económica y la obligatoriedad de pagar sueldos, aportes, alquileres, servicios e impuestos como si estuviéramos atravesando una situación de normalidad en nuestra tarea".

Medidas de seguridad

Para la atención en consultorio durante la pandemia los odontólogos podrán atender sólo concertando cita previa y a sólo dos pacientes por turno (mañana y tarde) debido a que se estima una duración de 3 horas por práctica contando el tiempo que requiere la desinfección previa, durante y después de la práctica médica.

Se solicitaría una ventilación de por lo menos dos horas del consultorio y el lavado de pisos con lavandina y desinfección del mobiliario.