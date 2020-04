Cuyaya cumple con la rutina de Marcelo García

La pandemia del coronavirus suspendió el fútbol argentino en todas sus categorías y cada vez es más difícil para el hincha no poder ver más a su equipo favorito, no ir a la cancha y disfrutar el encuentro. Aun así, todos los futbolistas intentan mantenerse en forma con entrenamientos desde sus domicilios. En ese sentido, el plantel de Cuyaya no da un centímetro de ventaja y aguarda por una resolución del Torneo Regional.

La imposibilidad de poder entrenar desde casa no es un problema para el elenco "bandeño", los jugadores cumplen la rutina de trabajos que envía el preparador físico, Marcelo García. El profesor, que llegó a la entidad capitalina a principios de año, conversó telefónicamente con El Tribuno de Jujuy sobre su labor actual en plena pandemia.

"Nos estamos comunicando a través de WhatsApp, les envío todas las rutinas diarias como para que no pierdan tanto las condiciones físicas, esto no es lo ideal porque no disponen de un espacio adecuado los jugadores ya que están limitados dentro de respectivos sus hogares. Esto mantendrá activos, tratamos de llevar esto de la mejor manera posible", comentó García su disconformidad ante esta modalidad de trabajo.

MARCELO GARCÍA/ DIALOGÓ CON EL TRIBUNO DE JUJUY SOBRE EL PRESENTE DE CUYAYA.

Asimismo, el preparador físico manifestó que este parate estropeó la pretemporada realizada: "Sí. Cada vez que pasen los días, ellos van a perder las capacidades físicas que hemos trabajado. No es lo mismo que trabajen individualmente, porque en grupo puedo tener una mejor observación de lo que está realizando".

También, advirtió que podrían haber lesiones cuando se normalice todo: "Sin lugar a dudas pueden llegar a existir inconvenientes, uno lamentablemente no está a la par para ver si están realizando los movimientos correspondientes. Sobre todo, en los trabajos con pesas, esto es un equipo con jugadores de experiencia saben cuidarse, pero eso no implica que pueda haber lesiones".

El "bandeño", el único equipo capitalino clasificado, debutó con derrota 3 a 2 ante YPF de Salta, en la segunda etapa del Regional Amateur. Al respecto, García expresó: "Cuyaya no llegó a su techo, es un equipo con buen pie. Puede dar más. Contra los salteños no nos favorecieron los espacios de la cancha, no es excusa porque nos ganaron bien, regalamos el primer tiempo, esa vez la pelota no quiso entrar".

Para finalizar, Marcelo García aseveró que desconoce el trasfondo de todo porque "no estoy interiorizado con el tema", pero aun así escuchó "algunos rumores, pero las medidas que se tomen serán las adecuadas, nos guste o no, tenemos que estar abocados en lo que queremos y que sea lo mejor para la institución".

En el Torneo Regional Amateur 2020, Atlético Cuyaya comparte el grupo 3 con Gimnasia y Tiro de Salta, YPF y Deportivo La Merced.

(Emiliano Saavedra)