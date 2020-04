Lammens vaticinó la vuelta del fútbol sin las hinchada.

El ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, vaticinó ayer que "por lo menos hasta fin de año" se jugará sin público en los campeonatos de fútbol argentino, cuando se levante la veda en la actividad a raíz de la pandemia de coronavirus.

"El fútbol con público va a tardar un tiempo. No me lo imagino ni para junio ni para julio. La Liga alemana de fútbol anunció que hasta el 30 de agosto por lo menos no va a haber público. No sé si hasta el año que viene, por lo menos hasta fin de año, seguro", deslizó el funcionario en decladraciones realizadas en el Canal 26.

Es "muy difícil dar un pronóstico preciso o certero. El jueves (pasado), hablé con el presidente de la Liga española de fútbol (Javier Gómez Molina). Ellos van a promover la vuelta a los entrenamientos con un protocolo sanitario exigente", agregó el expresidente de San Lorenzo de Almagro.

El dirigente, de 40 años, aventuró también que van a "trabajar para que pueda volver el fútbol con un protocolo muy estricto, que puedan volver los entrenamientos, los partidos, pero para hablar de público todavía falta mucho".

En tanto, sobre la situación financiera de los clubes a raíz de la suspensión de los torneos locales por el coronavirus, el ministro argumentó: "Desde el Estado vamos a tener que trabajar con los clubes para que puedan llegar al otro lado de la orilla".

A su vez, respecto de la posibilidad que los futbolistas del ascenso puedan cobrar un subsidio de 10 mil pesos, Lammens afirmó que por lo general "el jugador amateur tiene otro trabajo. Si es monotributista, depende la categoría, puede ir por ese subsidio". Llamó la atención esta definición, sabiendo que los muchachos que juegan la mayoría tiene otro trabajo, pero en negro.

Con relación a las ayudas que lanzó el Gobierno nacional para apoyar a las pequeñas y medianas empresas, como los préstamos y el programa Repro (Recuperación Productiva) por la coyuntura que se vive debido a la pandemia de Covid-19, el funcionario adelantó que las instituciones deportivas "pueden pedirlo".

"Mañana (por hoy) o el martes vamos a tener el total de clubes que se inscribieron en el programa, tengo entendido que son muchísimos. Abrimos una línea especial de asistencia en el Ministerio para que puedan cumplir con los requisitos", aseveró el dirigente.

Por último, Lammens detalló que va a haber "una línea Repro (para los clubes) y una eximición de las contribuciones patrimoniales".

Es indudable que si el Gobierno no ayuda a los clubes en estos momentos será imposible que reabran sus puertas en el futuro.

“Una situación insostenible”

El plantel de Independiente Rivadavia de Mendoza emitió un comunicado en el cual detalló la deuda que la entidad mantiene con los jugadores, algunas “del año pasado” y señalaron que con la pandemia de coronavirus “la situación se volvió insostenible”. “De forma conjunta por todos los integrantes del plantel queremos dejar expresado cuál es la deuda real con la que vivimos y tratamos de llevar el día a día”, comenzaron diciendo los futbolistas en el escrito. Y continuaron: “No se nos ha pagado marzo, ni la totalidad de febrero, como así tampoco la totalidad de enero y el aguinaldo de fin de año tampoco lo recibimos. Esto hace una totalidad de casi tres meses de atraso”. “Venimos arrastrando deudas del año pasado y con la pandemia la situación se volvió insostenible”, afirmaron los jugadores.

En Roma acordaron no cobrar cuatro meses



Los futbolistas y el entrenador de la Roma de Italia acordaron con la dirigencia dejar de cobrar cuatro meses de salario en medio de la pandemia del coronavirus, según anunció ayer la institución. De esta manera, dejarán de percibir sus sueldos correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y junio, para colaborar con la difícil situación que afrontan los clubes debido a la suspensión de las actividades deportivas. “Siempre hablamos de la unidad en Roma y en el voluntariado para reducir sus salarios durante el resto de la temporada, los jugadores, el entrenador y su personal, todos han demostrado que realmente estamos juntos en esto”, manifestó el director general del elenco italiano, Guido Fienga.

Además, también realizarán una donación voluntaria para complementar el sueldo de los trabajadores administrativos, quienes se encuentran en paro parcial. “El capitán Edin Dzeko, todos los jugadores y el entrenador Paulo Fonseca han demostrado que entienden lo que representa este club y también les agradecemos a todos por su excelente gesto hacia los empleados de este club”, añadió Fienga. Italia es el tercer país en cantidad de contagios del Covid-19, con unos 176 mil casos -detrás de Estados Unidos y España- y el segundo en cantidad de muertes, con más de 23 mil -solo superado por la nación norteamericana-, al tiempo que ya suma unos 45 mil pacientes dados de alta. Días atrás, la dirigencia de la Roma colocó en lista de “transferibles” a los argentinos Javier Pastore, Federico Fazio y Diego Perotti, con el objetivo de bajar el presupuesto debido a la crisis que provoca la pandemia. El equipo de la capital italiana apunta a reducir unos 40 millones de euros anuales en su plantel profesional masculino, según publicó Corriere dello Sport.

Quedarán exentos de cortes de servicios

El Gobierno nacional resolvió que tanto los clubes de barrio como las sociedades de fomento quedarán exentos del corte de servicios como energía eléctrica, gas por redes, agua corriente, telefonía fija o móvil, Internet y TV por cable, debido a las complicaciones que afrontan en el contexto de la pandemia del coronavirus.

:A través de la Resolución 173/2020 se estableció que no se suspenderá ningún servicio, en caso de mora o falta de pago de hasta tres facturas consecutivas o alternas, con vencimientos desde el 1 de marzo de 2020. Los clubes deberán presentar los papeles.