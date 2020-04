Regirá para Jujuy un nuevo esquema de circulación

En el anuncio Nº 40 del Comité Operativo de Emergencias (COE), el gobernador de la provincia Gerardo Morales anunció anoche la puesta en vigencia de un nuevo esquema de circulación y la habilitación de 11 nuevas actividades anunciadas previamente por el Gobierno nacional.

El jefe de Estado provincial especificó que desde el próximo miércoles 22 los jujeños podrán circular solamente día de peor medio teniendo en cuenta las terminaciones pares e impares de los documentos de identidad considerando la terminación 0 como número par.

Durante esta semana las personas con terminación impar podrá circular el miércoles y el viernes. Mientras que los que tienen terminación par, incluido el 0, podrán hacerlo el jueves y el sábado.

Para la semana próxima el sistema se aplicará en viceversa.

Sobre esta medida el gobernador consideró que "si bien es una medida restrictiva es un avance que nos lo tenemos ganado por cumplir las reglas". En virtud de este avance llamó a los jujeños a cumplir con la medida advirtiendo que tanto personal de la Policía como agentes sanitarios y promotores del COE, controlarán en las calles la terminación del documento de identidad. Por lo que solicitó que en los tres días de circulación permitidos las personas prevean realizar la mayor cantidad de trámites posible.

En este marco pidió a los profesionales de la salud que reactivarán su actividad tener en cuenta las terminaciones de DNI para el otorgamiento de turnos programados.

Más actividades habilitadas

El ministro de Producción Exequiel Lello Ivacevich dio a conocer la habilitación de nuevas actividades e invitó a las pymes jujeñas a registrarse para gestionar su habilitación.

Quedaron habilitadas en la provincia las actividades referidas al desarrollo de actividades de cobranza de servicios e impuestos, oficinas de rentas provinciales y municipales y actividad registral, ambas con sistemas de turnos y guardias mínimas.

También la venta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas, pero sin la apertura al público,

Atención médica y odontológica programada, de carácter preventivo y seguimiento de enfermedades crónicas y laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por imagen, con turnos previos.

Ópticas y peritos y liquidadores de siniestros, pero sin atención al público. Se habilita también a establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia de género, producción para la exportación y procesos industriales específicos

Y para el registro de las pymes el ministro pidió que los interesados para habilitar sus comercios a través del sitio web del Ministerio de Producción registren los datos tanto de las empresas como de los empleados para el análisis de los protocolos y la gestión de los permisos de circulación de sus trabajadores.

Sobre la llegada de jujeños

El secretario de Turismo Diego Valdecantos recordó que el permiso de circulación para el ingreso a la provincia debe solicitarse a través de http://coe.jujuy.gob.ar/ y que la contestación se realizará a través de un mail de acuerdo a la disponibilidad de los hoteles para la cuarentena obligatoria de 14 días.

Integrantes del COE pidieron disculpas a los padres de estudiantes ante la negativa del permiso debido a la priorización de los trabajadores y por las demoras producidas en las fronteras generadas por los controles pertinentes.

Movimiento casi normal

En la zona comercial más populosa de la zona sur de la capital se vio durante el fin de semana un movimiento de personas similar al habitual antes de la llegada de la cuarentena por la emergencia sanitaria y epidemiológica. Algunos con barbijo y otros no, grupos familiares completos con niños se vieron circulando sobre la avenida Mejías del barrio Malvinas haciendo las compras para el tradicional asado de los domingos.

Animados por el cálido sol que acompaña estos últimos días y por los anuncios oficiales que no registran nuevos casos confirmados para coronavirus, los jujeños se muestran ahora más relajados y confiados al momento de salir a la calle. Estos factores produjeron también la aparición de vendedores ambulantes que, ante el sostenido aislamiento y al no registrar ingresos desde hace un mes, salieron a ofrecen desde barbijos hasta artículos de bazar, insumos de limpieza, huevos, empanadas, etc.

Sin casos nuevos

La provincia de Jujuy ya suma 17 días sin casos nuevos confirmados de Covid-19. El doctor Omar Gutiérrez informó anoche que la provincia continúa sin casos confirmados de coronavirus. Afirmó que solo una persona está en estudio y se esperan los resultados para la jornada de hoy. Por otra parte, permanecen en vigilancia 1.370 personas.

Los anuncios de hoy

El gobernador Gerardo Morales adelantó que en el informe del COE de hoy se presentará un informe económico elaborado por el Ministerio de Hacienda y se anunciará además la habilitación del ejercicio de la actividad física y todos los protocolos que regularán ese accionar. Se especificará cuáles serán los deportes permitidos que quedarán habilitados a partir del miércoles.