Divas "mayores de 70" en contra de los permisos de Larreta

Nacha Guevara​ utilizó las redes sociales para quejarse por la medida dispuesta por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que determina que los mayores de 70 años deben obtener un permiso para circular, frente al avance del coronavirus (Covid-19).

Y lo hizo con una polémica foto, que generó mucha repercusión. La actriz y cantante publicó una selfie haciendo el clásico gesto de fuck you. "¿Permiso para salir a los más de 70? Gracias, no lo necesito. Soy una ciudadana responsable", escribió.

Nacha recibió numerosos "me gusta" y mensajes de apoyo. Uno fue de Griselda Siciliani​, que le escribió: "Te amo".

A continuación, Nacha subió otra imagen, esta vez con humor. "El gobierno de la Ciudad ofrece voluntarios para los viejitos y viejitas de más de 70... Larreta, no me mandas uno esta tarde?", publicó, con picardía, junto a una foto suya.

En diálogo con el ciclo de Marcelo Polino en Radio Mitre (Polino Auténtico), Nacha se explayó sobre el fastidio que le provoca la medida que deben cumplir los mayores de 70 años. "Me parece un mamarracho, es como una falta de respeto", dijo la también directora teatral desde su casa, donde está cumpliendo con la cuarentena obligatoria.

Nacha, de 79 años, sumó: "La verdad es que los mayores de 70 ya hemos entendido que la vida se termina, entonces la cuidamos más que los demás. Los irresponsables no son adultos mayores, son jóvenes. Me parece que, al poner esta restricción, se les fue la mano".

Y agregó: "Los adultos mayores no vamos a obedecer eso. Es una pena porque vienen haciendo bastante bien las cosas. Se siente como una restricción personal y eso, para mi, es lo peor que me puede pasar".

Por su parte, Moria Casán también se sumó a las críticas contra el permiso de circulación para mayores de 70 años. "Par favar, me estoy por masturbar en el bidet. ¿Llamo al 147 o a ABL para que no me corten el orgasmo?", preguntó la One.

Por último, Graciela Borges se hizo eco de las críticas desde Instagram. Al igual que su colega, publicó una foto suya levantando el dedo mayor de su mano y escribió: "Gracias, @nachaguevaraoficialok. ¿Permiso para salir a los de más de 70? Gracias, no lo necesito. Soy una ciudadana responsable. #YoMeQuedoEnCasa #QuedateEnCasa".