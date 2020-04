Dar un concierto a través de Zoom

A mal tiempo, buena cara.

Sí, es así. No nos queda otra opción en el tiempo del coronavirus que enfrentar las circunstancias que se nos presentan y tratar de continuar con nuestros planes o transformarlos.

Somos una raza luchadora, a la cual ni guerras ni pestes pudieron detener.

Muchos han perdido sus seres queridos, pero otros han recuperado la alegría al ver a familiares y amigos salir victoriosos del hospital o de la cuarentena obligatoria en su casa.

Nada nos puede detener: la lucha continúa y quizás hasta los obstáculos nos motivan a seguir haciendo, seguir viviendo, crear nosotros mismos nuestra felicidad y demostrarnos a nosotros mismos que sí podemos.

Hemos comentado cómo los músicos de orquestas y cantantes de coro se las han ingeniado para poder representar una obra online. También estrellas de rock y pop, desde sus casas, como algunas acciones para reunir fondos y ayudar así a la Organización Mundial de la Salud,

Así es que el ingenio y los medios nos hacen salir adelante.

Precisamente a mí me toca muy de cerca y me ha afectado directamente este virus, no porque me haya enfermado sino por los conciertos que tenía planeados y preparados en Londres y Madrid.

De alguna manera, me las ingenié para poder al menos hacer mi concierto en Madrid desde mi casa en la ciudad de Colonia, Alemania.

El concierto iba a ser la culminación de una investigación musical del profesor John Sloboda, de la Guildhall music school de la ciudad de Londres. Habíamos ensayado un programa de canciones con él al piano titulado “Los caminos del español“.

http://katarinagurska.com/novedad-educativa/7o-encuentro-del-programa-dart-de-investigaciones-artisticas-curso-2019-2020/?fbclid=IwAR1sijCR03MjWfcZE2GKGAK9gIQTHdcK-FTnJHKruUqzBTgdCVpzoz1Jcbk

Los caminos del español porque los españoles llegaron a América Latina trayendo no sólo un idioma y cultura, sino también llevando, además de los metales preciosos, claro, un acervo cultural que traducido en música indígena, idioma, arte y gastronomía se ganó un lugar importante en Europa y el mundo.

Pero como las circunstancias cambian rápidamente y por el coronavirus no pudimos viajar a Madrid, se me ocurrió hacer el concierto enlatado en un formato accesible para el público y abierto al debate.

Primero grabamos el piano, luego la voz, y al final, unimos los tracks a través de un programa.

Se ofreció el concierto a través de Zoom y el resultado fue mejor que el esperado,y quizás mejor aún que el que se hubiera logrado en vivo, en el teatro Los Canónigos, de los sitios reales de la Granja, cerca de Madrid.

Tuvimos público de Perú, México, Inglaterra, Bélgica y claro, de España también. Cada uno pudo al final del concierto hablar con nosotros y comunicarnos su opinión, muy valiosa.

Tambíen pudimos ver el enorme esfuerzo de la institución “Katarina Gurska”, quien auspició este concierto y por primera vez lanzaba una propuesta “on line“ de conciertos y cursos post grado. Haciendo historia y sentando precedentes.

Como sampedreño y jujeño, quisiera compartir con mis lectores queridos el resumen del concierto (está en inglés pero google translator o alguna app lo pueden traducir).

Haciendo click en las palabras azules que dicen “here“ podrán acceder a los videos de youtube donde yo canto algunas de las canciones pensadas para este concierto.

http://johnsloboda.co.uk/los-caminos-de-la-vida.html

Les recuerdo que tengo mi blog y que pueden comentar también las diferentes entradas y seguirme en facebook, como Rafael Montero y en Instagram, como Rafael Montero 7773.

Pintemos y hagamos que nuestros niños pinten el arco iris, con la esperanza de que todo esto pasará y que luego de la tormenta sale el sol y el arco iris.

Todo saldrá bien!