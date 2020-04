Shoppings, gimnasios, peluquerías: las medidas que planean para poder reabrir

La cuarentena obligatoria se va a terminar. Tarde o temprano, el Gobierno empezará a flexibilizar la medida y a levantar paulatinamente las restricciones. Sin embargo, cuando esto pase, parte de la vida de los argentinos no volverá a ser igual que antes, al menos en un principio.

Casi todos los rubros o actividades comerciales sufrirán modificaciones en sus formas de atender a la gente y los usuarios deberán adaptarse. Gimnasios, peluquerías, shoppings y restaurantes ya prepararon “protocolos de seguridad” para cuando el aislamiento sea cosa del pasado.

“La idea con esto es extremar las medidas sanitarias al máximo y que la gente pueda asistir de manera placentera y segura. Por eso generamos protocolos que también los hablamos con otros países de Latinoamérica”, señala Mario Nirenberg, gerente de la Cámara Argentina de Shoppings.

En el caso puntual de los centros comerciales, desde la Cámara que los agrupa presentaron un protocolo algunas semanas antes del cierre definitivo, cuando aún no se sabía de la cuarentena total. Ahora, con un mes de aislamiento obligatorio, volverán a presentarlo para cuando las autoridades consideren que la actividad en shoppings puede volver.

El protocolo consta de varios puntos que tienen como eje la distancia ente clientes.

* Capacidad limitada dentro del shopping: 1 persona cada 16 m2. Lo mismo dentro de cada uno de los locales dependiendo de las dimensiones.

* Tomar la temperatura a cada una de las personas antes de ingresar.

* El patio de comidas será solo para retirar comida.

* Cines: en caso de que se decida abrirlos sería con capacidad muy limitada, dejando un asiento y una fila de por medio.

* Los lugares donde se generen colas, como en los baños, se pondrán en el piso demarcaciones para respetar la distancia social.

Todas estas posibles medidas serán analizadas por los especialistas en salud que asesoran al Gobierno antes de tomar una decisión. “Queremos abrir en cuanto las condiciones estén dadas. Nos comprometemos a mantener una limpieza estricta. Estamos analizado también la posibilidad de generar algún tipo de aplicación para celular en la que le podamos avisar a los clientes cuánta gente hay dentro del shopping para que no vayan a los que ya están llenos”, cuenta Nirenberg.

Los gimnasios es otro de los tantos rubros que tuvieron que cerrar sus puertas por la pandemia, incluso algunos días antes de que la cuarentena se implemente de manera obligatoria el pasado 20 de marzo. Desde la Cámara de Gimnasios de la Argentina también generaron un protocolo que, si bien aún se está puliendo, contiene algunas pautas que cambiarán la manera en que la gente antes hacía ejercicio en las instalaciones.

* Habrá que sacar turno previamente y se generará un “sistema de check in” para conocer en todo momento la cantidad de gente en el lugar.

* Se realizará control y registro de la temperatura de todo el personal y los usuarios. En caso de síntomas se activarán los protocolos correspondientes.

* Junto a cada máquina de musculación o cinta habrá alcohol en gel para que cada usuario limpie el aparato cuando termine de usarlo.

* Obligación de utilizar barbijo a toda aquella persona que concurra o trabaje en el establecimiento.

* Se permitirá el ingreso a personas entre los 16 y 65 años. No se permitirá el ingreso a personas dentro de grupos de riesgo.

* Al ingresar cada cliente deberá firmar una declaración jurada donde manifiesta su buen estado de salud, la no obligación de cuarentena ni vínculo cercano con personas afectadas.

En el resto del documento, que aún no fue presentado ante las autoridades, se especifica también la implementación de estaciones de limpieza e higiene cada 50 metros cuadrados y de medidas para la ventilación. Si bien el documento señala que esta primera fase sería para mayo, parece demasiado optimista. La mayoría de especialistas en salud señalan que la actividad física primero se retomará al aire libre en parques o plazas.

Otro de los rubros que los argentinos más extrañan y que al mismo tiempo están pasando por una situación económica muy difícil son las peluquerías. También cerradas desde el 20 de marzo, en muy pocos lugares se permite su actividad.

La Mutual de Peluqueros y Peinadores profesionales de Salta elaboró un documento que fue presentado al gobernador Gustavo Sáenz y que se está pensando que podría servir como borrador para la implementación en otras provincias o ciudades. Si bien esta actividad es más complicada, porque se requiere de una cercanía entre el peluquero y el cliente, el protocolo contempla distintas medidas.

* Deberá llevarse un registro de clientes con nombre completo, DNI, domicilio actual y número de teléfono a fin de aplicar el protocolo sanitario de COVID-19 en caso de contagio.

* Deberá optarse sí o sí por brindar el servicio mediante la entrega de turnos.

* Solo podrá permanecer en el salón un cliente sin acompañante.

* El cliente debe ir al lugar con un barbijo. En caso de no hacerlo el establecimiento deberá proporcionarle uno descartable. El peluquero también deberá usar una mascarilla.

* Deberá usarse el cobro electrónico. En caso de usarse tarjeta o lapiceras se deberá higienizar esos elementos.

En cuanto a los restaurantes, la situación actual es sumamente complicada. Necesitan abrir cuanto antes para poder solventar gastos como el pago del alquiler o el pago de los sueldos al personal. Dueños de distintos locales de la Ciudad de Buenos Aires contaron cuáles son las opciones que se están manejando para cuando se termine la cuarentena.

* Atención con reserva previa.

* Sentar a los comensales con una mesa de por medio.

* Obligación de utilización de barbijo para el personal junto a medidas de higiene más estrictas.

* Aumentar la publicidad y promoción de la opción delivery o take away (llamar por teléfono, hacer el pedido y pasarlo a buscar).

* Prohibir la espera dentro del salón y designar personal para cumplimentar el distanciamiento social en las filas que puedan generarse fuera del establecimiento.

“Este tipo de protocolos son importantes. Algunos se aprobarán como los envíen y otros sufrirán las modificaciones que creamos necesarias. Pero hay que aclarar que tan importante como el protocolo son los controles que cada distrito realice en los comercios para chequear que se cumplan”, dicen desde el Ministerio de Salud.

El camino que deberán transitar estos protocolos no es sencillo, ya que deberán ser analizados, no solo por el Ministerio de Salud de la Nación o de cada provincia, sino que además serán puntillosamente revisados por los especialistas que asesoran al Gobierno. Pero son esenciales porque constituyen el primer paso para que cada actividad pueda reiniciarse luego de la cuarentena. Los infectólogos son claros: sin protocolo de sanidad no hay posibilidad de apertura.