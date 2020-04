Pescadores arrestados debajo Puente Forestal

Tres hombres fueron arrestados cuando se encontraban pescando en el río Grande debajo del puente Forestal, ubicado sobre ruta provincial 21 en la tarde de ayer por personal del Grupo Especial Motorizado del Comando de Seguridad y Prevención de la zona sur.

En el lugar se encontraban dos hermanos de 24 y 25 años del barrio Constitución y otro de 30 de Forestal, quienes al ver a la Policía intentaron fugarse y al no lograr su cometido, atacaron a los uniformados con la finalidad de no ser demorados y evitar el secuestro de los elementos. Fuentes policiales informaron a El Tribuno de Jujuy que el procedimiento se llevó a cabo ayer alrededor de las 16 horas cuando realizaban recorridos de prevención por diferentes barrios de la ciudad siderúrgica.

Ataque a policías

Agregaron que los hombres atacaron a los dos motocilcistas de la Policía a golpes de puños y patadas, además de utilizar uno de ellos un palo para atacarlos.

Una vez reducidos estos individuos, que no tenían barbijos ni la documentación personal, fueron trasladados a la Seccional 23º donde quedaron alojados por averiguación de antecedentes, en tanto que el hombre de 30 años no pudo justificar la tenencia de una moto marca Guerrero de 125 cc color negro, sin dominio y de la cual no contaba con la documentación del rodado, quedando en calidad de secuestro hasta que acredite propiedad.