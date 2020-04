Preocupa la falta de medicación para un niño trasplantado

Milo tiene 7 años y recibió un trasplante de riñón en el mes de diciembre del año pasado por lo que necesita de forma inexorable una medicación que no le llega desde marzo, su familia se encuentra muy angustiada ya que es de suma urgencia conseguirla y ese faltante le puede traer complicaciones graves a su salud.

Actualmente se encuentra en buen estado de salud gracias a la solidaridad de una persona que le donó los medicamentos que su padre fallecido también consumía, pero ya no les quedan más y están muy preocupados. Piden ayuda al Ministerio de Salud.

Insuficiencia renal crónica con válvula y uretra posterior fue la enfermedad de base que le diagnosticaron cuando tenía un año y desde ese momento empezaron con diversos tratamientos. Previo al trasplante pasó por varias cirugías que se realizaron en el hospital Garraham de la provincia de Buenos Aires.

Él junto a su familia viven en Libertador General San Martín y previo a la pandemia se hacía los controles rutinarios en el Hospital de Niños y en el Garraham pero eso quedó suspendido. Justamente estos días él debería estar en el nosocomio porteño pero le comunicaron que no podrá ir por tiempo indeterminado, de todas formas su madre se comunica de forma frecuente con los especialistas que le hacen un seguimiento al pequeño.

En ese sentido, Érika Chaile, su mamá, mencionó en diálogo con El Tribuno de Jujuy que "me dijeron que les haga los estudios acá en Jujuy y en eso estoy, buscando donde puede hacérselos ya que son muy específicos y no los hacen en cualquier lugar. También estoy en contacto permanente con una nefróloga jujeña que está al tanto de todo y hablamos seguido ya que no podemos viajar a Buenos Aires por la situación de la pandemia, y en especial por los riesgos que tiene de contagiarse debido a su enfermedad".

Cuando le informaron que podía precisar un trasplante, tanto su madre como su padre de inmediato empezaron a realizarse los análisis para determinar si eran compatibles y así fue porque cuando la enfermedad avanzó y el trasplante era la única salida, su madre pudo ser la que le done el riñón que anhelaba. La compatibilidad con su mamá fue clave porque no tuvieron que esperar mucho tiempo para concretarlo y eso causó que no le haga falta hacerse un tratamiento mediante diálisis.

Un acto de amor

Desde muy pequeño, Milo que toma una medicación por su enfermedad que en un principio se la otorgaba el Hospital de Niños y luego la misma fue proveída por el Instituto de Seguros, "tras intensos trámites y espera", dijo la mujer, pero la entrega quedó paralizada desde el mes pasado.

"Cuando había algunas demoras de la obra social, la doctora de mi hijo siempre nos ayudaba para que el hospital nos la suministre así que nunca le faltó hasta ahora que la situación es crítica", añadió.

Pudo subsistir gracias al aporte solidario de una mujer que le brindó los medicamentos que le quedaron a su padre que falleció, "tuvo la gran generosidad de regalármela, la verdad que fue muy buena porque sale 85 mil pesos y no se la consigue", comentó.

Pacientes solicitan una solución

Al igual que Milo, son varios los pacientes trasplantados de diferentes obras sociales y del programa “Incluir Salud” que se encuentran desabastecidos por medicamentos que son esenciales para sus tratamientos indicaron desde la asociación “Jujuy da vida”. Ana Surrian, otra de las afectadas por esta situación, manifestó que “yo soy paciente trasplantada renal desde hace 9 años y ahora me encuentro con una situación preocupante. Desde Cucaijuy no me está llegando un medicamento esencial para mí desde el mes de marzo”.

Desde ese entonces, Surrian se comunicó con la asociación “Jujuy da vida” que lograron conseguirle la medicación, a través de otro paciente solidario, que ella necesita pero es de forma temporal. “En Cucaijuy me dijeron que pueden darme el mismo remedio que se llama Prograf XL pero el común y yo para consumirlo preciso hacerme un dosaje que es lo que corresponde para saber la cantidad de medicación que tenemos en la sangre. Y los dosajes no se están pudiendo hacer porque los mismos se mandan para el hospital Italiano de Buenos Aires”, dijo. Al respecto sostuvo que “hay varias personas que estamos en la misma condición, a este medicamento faltante lo tomamos todos los días porque es la vida del riñón y fundamental para los que recibimos un trasplante”.

“Hay una señora que me contó que la obra social en la que ella está tampoco le hizo llegar este remedio por lo que tuvo que tomar la decisión de reducir los miligramos que habitualmente consume”, afirmó. Por último, manifestó que “no sabemos por qué no nos llega, algunos dicen por el transporte, porque no se está fabricando, otros por la licitación y que ven quien les cobra más barato, no sabemos la verdad”.

Ante faltante tuvo que ser internado

Erika Chaile aseguró que la última vez que el medicamento le faltó a su niño tuvo que internarse debido a que su estado de salud se complicó. Asimismo, explicó que “una vez no lo tomó por dos días y lo tuve que internar, cuando yo le pasé mi riñón le quedó una bacteria que con esta droga se la combate. Por eso es la urgencia. Los pacientes trasplantados toman medicaciones muy caras que no se las consigue en las farmacias y que no les pueden faltar porque si les faltan pueden empezar a rechazar el trasplante”.

“Desde el Garraham nos dieron por varios meses que estuvimos en Buenos Aires y cuando regresamos, después del trasplante, nos dijeron que directamente arreglemos con el Instituto de Seguros”, indicó. Siguió diciendo que “en un principio nos llegaron casi todos los remedios pero hay uno que se llama Valganciclovir 450 mg que toma todos los días y nos dicen que no está disponible”.