Salen a pescar y así poder dar de comer a sus hijos

Un llamado casi desesperado hicieron familias de escasos recursos que como consecuencia del aislamiento social, no pueden solventar los gastos de alimentación.

Se trata de personas que no cuentan con un salario fijo, se dedican a las changas o venta callejera y no lograron ingresar al plan de ayuda brindado por el Gobierno nacional, razón por la cual deben recurrir a la pesca para llevar el sustento a sus hijos.

El pedido incluye que se considere esta situación y las autoridades locales no multen ni determinen como delito estos hechos que sólo intentan mitigar en parte la acuciante situación por la que están atravesando.

En este sentido, estas personas dijeron a El Tribuno de Jujuy que es muy triste que tengan que salir de modo furtivo en horas de la noche a algunos de los cursos de agua cercanos a la ciudad de San Pedro para poder pescar y llevar algunos pescados a sus hogares.

Algunas de estas familias que pertenecen a la zona rural, además sufrieron la pérdida de sus animales con las últimas crecientes, viendo arrasadas las escasas plantaciones que intentaron producir a la vera de los ríos.

Numerosos padres están pasando por esta situación y no cuentan con los medios económicos para alimentar a sus familias y apelan a la naturaleza para proveerse del sustento diario, y aseguraron que no están depredando sino tomando lo que necesitan para vivir.

"Sabemos que primero está la vida, que debemos cuidarnos, pero también es cierto que nuestra familia tiene que comer. Como hemos podido tiramos un mes, pero la plata se acabó, no tenemos donde trabajar, vamos a la feria a hacer algunas "changuitas", aceptamos lo que sea, incluso verduras o frutas que están picadas, todo sirve para la olla. La otra noche, en esta vieja moto que me quedó gracias a aquellas zafras en el ingenio, salimos como delincuentes, a las escondidas para poder llegar al río a pescar y esperamos la mañana para regresar. Sólo pedimos que nos permitan ir en busca de algunos pescados sin temor a que nos metan presos", comenzaba el relato de dos padres de familia. Uno es un policía retirado que desde hace más de medio año no percibe su pensión y aguarda, luego de tantos años de servicio, que comiencen a pagarle, otro, reside en un lote azucarero de La Esperanza, y debido a la crítica situación, tuvo que traer a su familia a la casa de sus padres para que puedan tener un plato de comida. Ambos pidieron reserva de identidad.

Sin lugar a dudas, muchos hombres que trabajaron para ganarse el pan de cada día, sienten ahora una tremenda impotencia y hasta un dejo de vergüenza por no poder mantener a sus familias, y con el respeto que merecen, nuestro diario se hizo eco del pedido efectuado a las autoridades.

Esta situación la viven muchos vecinos que residen en los departamentos San Pedro y Santa Bárbara, entre ellos, pequeños productores que tenían sus sembradíos y animales en sus puestos ubicados sobre las márgenes de río y fueron golpeados por la última creciente que arrasó con todo.

"Sobre llovido mojado, este virus, la creciente, esperamos que Dios nos ayude a salir de esta. Ojalá que la gente se porte bien, para que nos permitan salir a buscar el peso, por ahí da bronca, pero por culpa de algunos pagamos todos. Salen a la calle sin necesidad, salen hasta la cancha, no tienen un cachito de conciencia lo que es necesitar salir para ganar algunos pesos, y traer una bolsa de pan, o algo de verdura. En casa rezamos para que todo esto pase pronto", expresaron esos padres.