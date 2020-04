El rapero Travis Scott dará una serie de recitales en Fortnite

Epic Games, desarrollador del exitoso videogame, anunció Astronomical, una serie de conciertos que Travis Scott brindará dentro del juego de supervivencia. Los shows se realizarán esta misma semana, los días 23, 24 y 25 de abril. En el siguiente tuit es posible consultar los horarios, que fueron programados para que los jugadores en diferentes países puedan disfrutar del espectáculo.

Mark your calendars!



Astronomical featuring @trvisXX is coming at you multiple times later this week 🎶 For your local time zone, check https://t.co/7sSufbW0mm pic.twitter.com/gjyZdbctf5