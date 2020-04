Jujeño ayuda a detectar casos de Covid-19 en Buenos Aires

Fernando Daza tiene 32 años, es oriundo de la ciudad de Palpalá y actualmente trabaja como médico en Buenos Aires colaborando con la fundación "Telmed" de forma voluntaria en la detección de casos de coronavirus en pacientes sospechosos.

También desempeña funciones en la clínica Diagnóstico Maipú como médico en diagnóstico por imágenes, allí es el jefe de residentes y también se especializa en los análisis de diagnósticos en estudios y controles oncológicos.

Al respecto, señaló en diálogo con El Tribuno de Jujuy que "los médicos rotamos en cuanto a los días presenciales pero yo, de todas formas, trabajo toda la semana porque estoy encargado de los residentes así que siempre estoy respondiendo dudas o coordinando diferentes cuestiones".

En relación a los cambios que hubo en su rutina desde la aparición de la pandemia y la cuarentena obligatoria indicó que "al principio cerramos la gran mayoría de las sedes de la clínica, solo dimos aperturas a las que se hacen los estudios urgentes e íbamos haciendo rotaciones para cubrir guardias. Los días que no iba yo trabajaba desde mi casa".

Otro de los cambios, quizás el más trascendente, en este último tiempo que atravesó Daza fue incorporarse a la ong fundación "Telmed" cuya función es ofrecer diagnóstico gratuito de Tomografías y RX de tórax, para pacientes con sospecha o diagnóstico de Covid-19, definiendo severidad de infección y previniendo muertes.

Al respecto mencionó que "en la ong hacemos una colaboración en muchos centros médicos que no tienen o tienen muy pocos médicos especialistas en diagnósticos por imágenes para informar los estudios, entonces aportan en varios sectores y yo lo que hago es analizar e informar estos estudios ad honoren. Si hay algún estudio para trabajar yo lo hago, de cualquier centro que no tiene un radiólogo".

Detección de casos

Cabe mencionar que estos estudios médicos son aquellos que pueden determinar si el paciente posee o no el virus. "Se creó esta plataforma de diagnóstico a la distancia para informar sobre si el paciente tenga el coronavirus a fin de hacer un informe y descartar o aprobar", dijo.

"Después de la parte clínica, de interrogar a los pacientes y demás, se puede ir por dos caminos, si la sospecha es grande se hace una prueba en el laboratorio y el hisopado; y también por la parte de diagnóstico se le puede hacer una radiografía de tórax común, frente y perfil o una tomografía", añadió.

Asimismo, comentó que "depende de la disponibilidad de cada centro o clínica se ve esta cuestión, acá se hacen bastantes tomografías pero al principio, es raro que se le haga el seguimiento con la tomografía porque una vez que ya está la sospecha que el paciente tiene coronavirus se le hace ese estudio y no hay que moverlo tanto para que no contamine otros sectores de la clínica, y dejarlo en un solo lugar que es el asignado para los pacientes que poseen esta enfermedad".

Explicó que la fundación va creciendo de a poco en cuánto al personal médico que se va incorporando y con respecto a los centros médicos que van requiriendo esta importante ayuda.

"Hay días que hay varios diagnósticos por estudiar, otras veces menos, y somos varios los que estamos realizando esta tarea y se van sumando más así que si algún día esto crece aquellos que tenemos la posibilidad de dar una mano esto terminará siendo una ayuda importante para aquellos centros que no cuentan con especialistas en esto", finalizó Daza.

Patinador profesional que compitió en mundiales

Fernando Daza además de ser médico y trabajar en la lucha contra la pandemia, es un destacado patinador a nivel nacional que participó en la Selección Argentina en mundiales y en otros torneos internaciones en varias oportunidades. En ese sentido afirmó que “hasta el año pasado estuve compitiendo a nivel nacional corriendo circuitos y estuve en un buen nivel para los años que vengo corriendo. Quizás ya no soy el corredor que era antes a nivel de selección pero me mantengo entre los primeros puestos en el país”.

“Se me convocó también más de una vez para competir en los selectivos, pero este año con el puesto de jefe de residencia fue muy duro entrenar porque la disponibilidad horaria es prácticamente todo el día, yo tengo a cargo a 24 médicos residentes y todos los días surge algo”, añadió. Asimismo, comentó que “este año había pensado en bajarme de algunas carreras grandes pero desde que comenzó la pandemia estoy tomando mi tiempo para entrenar en casa porque si no, uno que tiene la costumbre de entrenar constantemente, si no mantiene su rutina, se complica mucho. Yo tengo mi bici adaptada, y hago eso unas dos horas, después hago otro tipo de entrenamientos para fortalecer diferentes partes del cuerpo”.

Actualmente integra el plantel de Racing Club de Avellaneda y en relación a sus principales logros sostuvo que “cuando era juvenil corrí dos mundiales que fue lo máximo, la verdad que correr en Venezuela y en Italia fueron experiencias muy buenas. Después también estuve en otros torneos por Centroamérica, en esa época estuve entre los diez mejores del mundo. Hace tres años, ya de grande, fui a correr una maratón en Berlín que es la más grande del mundo y me ubiqué segundo entre los argentinos y a nivel mundial quedé en el puesto 31”.