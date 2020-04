Sigue el regreso de jujeños que quedaron varados

Luego que el Gobierno nacional decretara que aquellas personas que quedaron varadas en diferentes puntos del país al dictarse la cuarentena obligatoria pudieran retornar a sus lugares de origen, se produjo una lógica desesperación por "volver a casa".

El sitio de internet que posibilita tramitar el permiso correspondiente para circular, en pocas horas, colapsó y alcanzó el cupo de 20.000 lugares disponibles para poder movilizarse dentro del país, que vencía a los cuatro días.

A Jujuy le otorgaron alrededor de 250 permisos diarios para transitar, contabilizando un total de aproximadamente 1.000 jujeños que podrían retornar a la provincia.

Jujuy también puso un "doble filtro", con el permiso provincial para el ingreso, por lo que se aceptaron alrededor de 200 solamente.

"Una persona que ingresa a la provincia ocupa una plaza hotelera por 14 días. En función de las plazas que se van liberando, vamos administrando los nuevos ingresos a la provincia. Esto para garantizar que todo el que entra a Jujuy tenga su lugar para realizar la correspondiente cuarentena", explicaron desde el Gobierno.

Es por ello que en el ingreso a la provincia desde Salta, en el puesto de control en ruta nacional 34 cercano a la localidad de Pampa Blanca, se vio durante estos días una larga fila de vehículos que buscaban su ingreso a Jujuy.

En estas filas, además, se observó una gran cantidad de vehículos de gran porte que se dedican al transporte de alimentos. Algunos son para abastecer a Jujuy y otros que tienen el paso obligado por nuestro territorio para llegar a países limítrofes o bien al norte de la provincia de Salta.

El protocolo

Pero claro, no todo se basa en tener los permisos para ingresar a Jujuy. Además, hay que cumplir con los protocolos de seguridad y sanidad dispuestos por el Comité Operativo de Emergencias conformado por el coronavirus.

Al llegar al lugar, se le toma la temperatura a cada una de las personas y se exige los papeles en regla, además de tener que instalar una aplicación que monitorea a los ingresantes dentro de Jujuy.

Todos los que ingresan deben cumplir con la cuarentena en algunos de los hoteles dispuestos por el COE, sin excepción. Los 14 días de aislamiento pueden ser cumplidos bajo el régimen de pago para aquellos que están en condiciones de hacerlo o bien de forma gratuita para aquellos que no puedan costearlo.

"Tenemos hoteles desde $500, $600, $800 y los de más alta gama de $1.000 para arriba, por día, por persona. De la totalidad de personas que tenemos alojadas en hoteles, el 80% está de manera gratuita. Porque básicamente tenemos trabajadores golondrinas que no están pagando el hotel. El resto de la gente que llega, que tiene mayor poder adquisitivo, está pagándose los hoteles", explicó el ministro de Cultura y Turismo de la Provincia, Federico Posadas, ante nuestro medio en el control de ingreso a la provincia.

El operativo

El funcionario dio detalles sobre la manera de trabajo en este punto de ingreso a la provincia. "Estamos ordenando un poco lo que es de alguna forma este movimiento tan grande que se generó en todo el país, con este permiso nacional que se otorgó para aquellas personas que quedaron varadas en diferentes puntos de Argentina y puedan regresar a sus provincias. Nosotros estamos exigiendo un doble permiso para garantizar que se pueda cumplir con todos los requisitos epidemiológicos que está pidiendo la Provincia para que todos puedan cumplir con la cuarentena en función de la disponibilidad hotelera y de camas que tenemos en Jujuy. Hoy tenemos más de 1.300 personas que están haciendo la cuarentena en la provincia de Jujuy.

Armamos todo un operativo para que a cada uno que llega se le tome la temperatura, luego es registrado por la Policía, luego se le baja una aplicación al celular para monitorear y saber por dónde está cada uno y ver que en definitiva llegue a los hoteles. Hay muchas personas por ahí que no tenemos en claro que vayan a la provincia de Salta, más allá de que lo argumentan, y también son monitoreadas. Incluso las seguimos hasta el límite. A las personas que llegan les asignamos el hotel en función de la capacidad económica que tienen: el que pueda pagarlo lo paga y el que no pueda pagarlo tenemos asignados algunos hoteles gratuitos, fundamentalmente para los trabajadores golondrinas, pero la exigencia es que todo el que entra a la provincia de Jujuy hace cuarentena. Tienen que estar 14 días y así tener las garantías que no van a contagiar a nadie", remarcó el ministro Posadas.

La actividad turística se va a demorar

Posadas dijo que esperaban este movimiento de gente, atendiendo a que muchos querían volver a la provincia. “Sabíamos que esto iba a pasar cuando pusieron cuatro días de plazo, y que las personas se volcarían de manera masiva a las páginas para pedir los permisos correspondientes para llegar a la provincia. Nosotros le pedimos a Nación que nos permitan solicitar el permiso nacional y provincial, y de esa forma a través de nuestra página vamos ampliando la capacidad para recibir gente. Es toda una logística muy compleja, porque es algo de cero, pero si no lo hacemos no tenemos garantías que el virus no vaya a ingresar a la provincia”, sostuvo. Además, aclaró que se hicieron algunos “salvoconductos para que los transportistas puedan pasar lo más rápido posible por la provincia, en especial los que traen suministros. Todos los que traen productos que no producimos en Jujuy están ingresando y está garantizado que no nos desabasteceremos. Lógicamente que lo hacen cumpliendo con todo nuestro protocolo de seguridad”, dijo.

Posadas habló también sobre el impacto que sufrió justamente el turismo en la provincia a raíz de todo el parate que significa el aislamiento social y la nula circulación de turistas en Jujuy. “Generábamos el 7% del Producto Bruto Geográfico con el turismo, 25 mil puestos de trabajo, 150 millones de dólares al año. Todo eso no se puede generar y hay que reinventarse.

Por eso también tenemos que cuidar esta situación de no contagio que tenemos en la provincia, para primero poder abrir una gastronomía controlada y luego un turismo interno. Son medidas que van a demorar. El turismo es quizás lo último que se abra, al igual que los espectáculos culturales, que es otro de los aspectos en los cuales el Ministerio se vio perjudicado. Pero ahora lo primordial es trabajar para cuidar la salud, que es lo más importante. Pero estamos analizando todas las políticas nacionales para reimpulsar la actividad”, finalizó Posadas.

Analizó la pandemia

El médico habló sobre el impacto de la pandemia en nuestro país. “El mundo entero no estaba preparado para esto, quizás se podía prevenir en algún punto pero no fue tan así y se notó que en muchos lugares esto incidió peor por la cantidad de camas, respiradores u otros insumos”, aseguró Fernando Daza. Al respecto manifestó que “las medidas que se tomaron en nuestro país fueron acertadas, el tema de la cuarentena fue clave y eso evita que llegue ese pico del que tanto se habla porque no hay un volumen tan grande de pacientes. Ha dado tiempo a prepararnos con las camas, respiradores, hacer barbijos, alcohol en gel y ese tipo de cosas”.

“Desde el punto de vista de la salud hay que decir que Argentina y muchos otros países del mundo tienen que volver a acomodar el sistema de salud en una posición de que estén preparados para este momento”, agregó. Siguió diciendo que “si el sistema es capitalista, donde la salud es más un negocio que otra cosa, se complica mucho más como ocurrió en Estados Unidos que tiene muchos casos confirmados y una gran cantidad de muertes. En cambio nosotros estamos en un modelo mixto donde se le da prioridad a lo público y lo privado está sujeto a eso. Argentina tiene que buscar el equilibrio para poder prevenir y anticiparse a situaciones como estas que son imprevistas”.