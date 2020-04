Jujuy evalúa pedir un préstamo de 6.000 millones a Nación

"Puede que los utilicemos y puede que no, esto va a depender de cómo se lleve adelante la recaudación a nivel provincial haciendo una proyección con los números de hoy”, mencionó el ministro de Hacienda Carlos Sadir en diálogo con la prensa antes de ingresar a la Legislatura para exponer frente a los diputados integrantes de la Comisión de Finanzas, la iniciativa que busca obtener un préstamo de 6 mil millones de pesos de Nación.

En ese sentido señaló que “es muy difícil saber lo que va a pasar en los próximos meses por eso puede ocurrir que si la recaudación mejora, hay una reactivación y comienzan de nuevo las actividades a trabajar, en ese caso necesitaremos menos prestamos”.

Indicó que con estos montos “podemos estar garantizando el pago de sueldo y el funcionamiento de varias cuestiones del Estado. No estamos pensando en una consolidación de la deuda con proveedores, hay una situación difícil actualmente de crisis y sabemos que hay un atraso en los pagos con proveedores en general”.

“Estamos trabajando en la medida de nuestros recursos para cumplir pero hay que pensar que en estos tres meses hemos tratado de avanzar en todo lo que significa los gastos de salud, con el tema del coronavirus, ahí aplicamos muchos recursos en obras en hospitales, compra de medicamentos, instrumentales, etc". Y agregó, "eso ha demandado una cantidad importante de recursos y complicó el pago de algunos proveedores”, añadió.

“Entendemos que estos recursos que estamos pidiendo a Nación van a servir para el pago de sueldos, el pago de proveedores y continuar con el normal funcionamiento del Estado”, remarcó.

En estos momentos, el ministro está reunido con diputados de la Comisión de Finanzas para evaluar la situación.