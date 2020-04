La Bandera Argentina lució en los Alpes como símbolo de "esperanza y solidaridad"

Como mensaje de unión en medio de la pandemia del coronavirus, la ciudad suiza de Zermatt decidió proyectar las banderas de los distintos países sobre el pico Matterhorn, también conocido como el monte Cervino.

Cada noche, la montaña más icónica de los Alpes suizos, se ilumina con los colores de algunas naciones del planeta, y en las últimas horas le tocó a la Argentina.

La imagen de la bandera nacional sobre el Matterhorn fue compartida por el embajador suizo en nuestro país, Heinrich Schellenberg. El diplomático precisó que la performance es una “señal de esperanza y solidaridad”.

"Muchos suizos emigraron a la Argentina en el siglo XIX y aún conservan fuertes lazos con su antigua patria. Pensamos en la población argentina en estos tiempos sin precedentes", expresó la ciudad de Zermatt, según replicó la embajada de ese país en Argentina.

El original espectáculo visual con fines solidarios fue creado por el artista Gerry Hofstetter, dedicado a transformar edificios, monumentos y paisajes naturales del planeta enobras de arte efímeras.

"La idea es hacer algo agradable para todo el mundo en el Cervino, una montaña importante para Suiza", explicó Daniel Luggen, director de la Oficina de Turismo de Zermatt, el tradicional punto de partida para iniciar las excursiones hasta el Cervino, más conocido como Matterhorn en Alemania.

La cumbre, ubicada a 4.500 metros sobre el nivel del mar, es el objetivo de miles de escaladores que cada año desafían por la cara Norte la montaña más emblemática del país helvético, ubicada muy cerca de la frontera con Italia.

Pero, en tiempos de pandemia, el atractivo principal lo constituyen las imágenes de palabras como "solidaridad" o "hope" ("esperanza", en inglés) y las banderas que se iluminan una de las laderas.

The flags of many nations were projected onto the Matterhorn, one of the highest mountains in the Swiss Alps, to spread “hope and solidarity” during the coronavirus outbreak.



