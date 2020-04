“Algunos clubes pueden desaparecer”, afirmó Pérez

“No entiendo cómo piensan los políticos”, con esta oración comenzó a relatar Jorge Luis Pérez, presidente de Atlético El Carmen, el cruel panorama económico que claramente no es el mejor para las instituciones barriales.

“Es una situación difícil. No hay una ayuda concreta. La colaboración que llegó no es para los clubes de barrio sino para los equipos grandes, que tienen personas trabajando en blanco. El único caso en la provincia es Gimnasia y Esgrima”, comentó Pérez al ser consultado por El Tribuno de Jujuy sobre la situación económica del club.

A su vez, enfatizó: “La Asociación del Fútbol Argentino dio ayuda a todas las categorías menos a los que jugamos el Regional. Me parece una falta de respeto a nosotros los clubes que siempre estamos aportando dinero a la AFA, nos cobran un dineral y que no venga una ayuda me deja muy molesto”.

Para disputar el Torneo Regional Amateur se estima en una cifra entre $45.000 a $60.000, que se divide en apertura de estadio, efectivos policiales y personal de salud. El sueldo de cada jugador, queda exento a esta suma de dinero. En consecuencia, el certamen, que pertenece a la cuarta categoría del fútbol argentino para los clubes indirectamente afiliados a la AFA, es elevadamente costoso. Teniendo en cuenta que hay algunas instituciones que no poseen ingresos fijos y menos en tiempos de pandemia.

El presidente reclama una ayuda económica para los clubes que no fueron beneficiados por AFA, “tampoco pedimos una suma millonaria, por lo menos para pagar las boletas de luz y agua, y algunos empleados que tenemos en negro”, apuntó Pérez al tiempo que agregó “tenemos varios empleados que ocupan diferentes tareas como ser el canchero, el sereno, entre otros. A veces le damos dinero de nuestro bolsillo o mercadería para pagarles”.

Por decreto del Gobernador Gerardo Morales, se puede realizar actividades físicas dependiendo la terminación del DNI. Al respecto, el titular del club carmense manifestó: “Ahora se puede salir a correr y si todo sale bien se podrá ir a un club, pero cuando intentemos abrir algunas instituciones se van fundir porque no están teniendo ingresos. Eso no se está viendo a futuro. Tal vez algunos clubes desaparezcan”, concluyó. (Emiliano Saavedra)