Hogar "San Antonio" sin Covid-19 pero con varias necesidades

La entidad necesita donación de pañales,lavandina y alimentos no perecederos, entre otros aportes.

Los abuelos adultos mayores que se encuentran internados en el Hogar "San Antonio" se encuentran todos controlados y con prevención ante el flagelo del Covid-19.

Fernando Zurueta, presidente de la "Asociación pan de los pobres San Antonio", señaló que "actualmente están todos controlados; no hemos tenido un solo caso de coronavirus. La gente trabaja normalmente, los empleados son muy solidarios con sus actividades y lo que tenemos como prevención es que los familiares no ingresen a visitar a sus parientes internados, a fin de evitar cualquier tipo de contagio. En toda esta temporada no hemos tenido problemas de ninguna naturaleza, pero sí respetando lo que dice el Gobierno, manteniendo el aislamiento que deben tener los adultos mayores".

En cuanto al número de internados, Zurueta señaló que "son aproximadamente 60 personas, contando la gente que venía a comer, porque también se daba alimento a todas aquellas personas que lo requieren, aunque en estos momentos tenemos suspendido ese servicio, porque tampoco podemos permitir el ingreso. Entonces, somos muy cuidadosos porque el médico que tiene la institución, también nos ha pedido que tengamos unos controles muy grandes para evitar cualquier tipo de inconveniente".

Asimismo detalló que "la atención es interna a través de los empleados que tenemos, de los enfermeros y del médico con que contamos todos los días, que hace los controles de temperatura y ve en qué condiciones están. En cuanto al personal, han venido a trabajar normalmente, existiendo algunas excepciones en el sentido que tienen por ejemplo diabetes, asma o más de 60 años; su situación ha cambiado porque lo están haciendo en el domicilio, esas son las medidas que ha tomado el Gobierno a través del protocolo. Eso lo estamos respetando con todo el personal que son 16 personas, que todas están en blanco, y cobran a través del sistema bancario".

Por otra parte, el presidente de la Asociación remarcó que "en realidad el inconveniente más serio que tenemos es que ésta es una entidad privada, no depende del Estado. El Estado sí nos brinda un apoyo en cuanto a lo económico para poder cumplir con esta actividad, pero el dinero no nos alcanza para pagar a todos los empleados y hacer los aportes, porque sin duda, todos saben que la actividad económica prácticamente está paralizada".

En ese sentido, Zurueta pidió se difunda el deseo que tiene el hogar para que la comunidad en general haga su aporte desinteresado a través de la donación de pañales, lavandina y detergente, que son elementos básicos que necesitan.

Agregó que también necesitan la donación de alimentos no perecederos, para ellos es muy importante, dado que todo eso está a costo del hogar, por cuanto "indudablemente nos cuesta hacer frente a todas estas necesidades". Señaló además que "por el momento estamos abastecidos de barbijos y guantes, pero hemos pedido que nos colaboren con algún tipo de uniformes especiales para esta situación, pero lo demás lo tenemos controlado", dijo.

Finalmente, Fernando Zurueta agradeció la difusión de estas necesidades, por cuanto "nosotros lo que queremos es, cuando se levante la pandemia, que nos visiten, conozcan el hogar, y vean realmente cómo trabajamos nosotros, porque no es fácil nuestra tarea, pero la solidaridad ante todo nos lleva a seguir adelante con éstos temas, porque entendemos que en estos momentos la gente o el adulto mayor, es quien más necesita de protección. Así que por este medio, solicito que difundan las necesidades que tenemos, y si nos lo pueden hacer llegar a nuestro domicilio de calle Patricias Argentinas 611, de lunes a viernes tanto a la mañana como a la tarde de 8 a 12 y de 16.30 a 18.30, algunos de los productos que señalamos y estamos necesitando, o crean que puedan ser útiles, encantados los vamos a recibir".