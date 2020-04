Jujuy evalúa pedir préstamo a Nación de $6 mil millones

"Puede que los utilicemos y puede que no, esto va a depender de cómo se lleve adelante la recaudación a nivel provincial haciendo una proyección con los números de hoy", mencionó el ministro de Hacienda, Carlos Sadir, que además explicó que se trata de una suma de 6 mil millones de pesos que el Gobierno provincial le solicitará al nacional para "garantizar pago de sueldos, el normal funcionamiento del Estado y deudas con proveedores".

Ayer por la mañana, el ministro se reunió con diputados de distintas bancadas para evaluar la situación.

En ese sentido señaló que "es muy difícil saber lo que va a pasar en los próximos meses, por eso puede ocurrir que si la recaudación mejora, hay una reactivación y comienzan de nuevo las actividades a trabajar, en ese caso necesitaremos menos préstamos".

Indicó que con estos montos "podemos estar garantizando el pago de sueldos y el funcionamiento de varias cuestiones del Estado. No estamos pensando en una consolidación de la deuda con proveedores, hay una situación difícil actualmente de crisis y sabemos que hay un atraso en los pagos con proveedores en general".

"Estamos trabajando en la medida de nuestros recursos para cumplir pero hay que pensar que en estos tres meses hemos tratado de avanzar en todo lo que significa los gastos de salud, con el tema del coronavirus, ahí aplicamos muchos recursos en obras en hospitales, compra de medicamentos, instrumentales, etc. eso ha demandado una cantidad importante de recursos y complicó el pago de algunos proveedores", añadió.

Asimismo remarcó que "entendemos que estos recursos que estamos pidiendo a Nación van a servir para el pago de sueldos, el pago de proveedores y continuar con el normal funcionamiento del Estado. Por eso queremos sacar la autorización lo más rápido posible de la Legislatura porque después habrá que hacer otros trámites en reparticiones nacionales que implican muchos papeles que llevan mucho tiempo hacerse".

Nación a través del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial dispuso una cantidad importante de recursos económicos para que sean prestados a las provincias que consta en un total de 6 mil millones de pesos expresó Carlos Sadir.

El ministro también expresó que "hasta ahora la Provincia cumplió con todos sus compromisos tanto nacionales como internacionales, igual esto lo vamos a ir viendo en la medida en la que vayan transcurriendo los días y de acuerdo a eso se evaluará un reperfilamiento".

Indicó que la provincia tiene una deuda de 210 millones de dólares con los bonos de Cauchari, también por ese lado está la deuda con el Exim Bank de China, y otras con el Gobierno Nacional, con la Anses y una vieja, anterior al 2015.

"Estamos trabajando también en el dictado de un decreto por parte del señor gobernador para establecer un tope salarial que aún no se discutió. Recomposición no habrá, estamos en una situación muy crítica y no da el momento para hablar de aumentos salariales cuando estamos tratando de asegurar los salarios para todos los empleados. Está garantizado el sueldo de los trabajadores el próximo mes", finalizó.

Hoy sesión

La Legislatura realizará hoy a las 15 una sesión especial para autorizar al Ejecutivo a contraer este crédito, además de dar acuerdo a dos decretos dictados en el marco de la emergencia por el coronavirus.

Crearon comisión para investigar la deuda local

El bloque del Frente de Todos del Partido Justicialista presentó en la Legislatura un proyecto de resolución que fue aprobado para la creación de una comisión extraordinaria investigadora y de seguimiento de la deuda pública provincial.

La misma tiene el fin, entre otros puntos, de realizar el seguimiento, control e investigación de la deuda pública de la provincia, desde el 10 de diciembre de 2015 hasta la fecha; y también determinar el importe, las condiciones de contratación y finalidad de la deuda contraída con el Gobierno nacional, con organismos internacionales de crédito o fomento, de la deuda consolidada, stock de títulos públicos, la deuda flotante, la deuda con proveedores y por juicios perdidos por el estado.

Establece además que efectuarán el control de la contratación de los créditos autorizados por esta Legislatura, firmados por el Poder Ejecutivo provincial o municipal, entes centralizados, descentralizados, organismos autárquicos o sociedades del Estado y su afectación a los fines específicos para los que fueron autorizados.

Intervención de la Justicia

La comisión podrá diligenciar toda prueba cuya producción sea ordenada por la Comisión, incluso solicitar la intervención de la justicia en caso de negación de la documentación probatoria; y disponer de información, oportuna, necesaria y suficiente para realizar presentaciones las administrativas o judiciales que resulten pertinentes.

Podrá solicitar informes a todas las entidades bancarias locales, nacionales y, si es el caso, extranjero, para conocer el stock de deuda contraída.

Tendrá un plazo de 180 días para cumplir con su cometido y sin perjuicio de los informes parciales que elabore, y será constituida por ocho miembros, cuatro del bloque político gobernante y cuatro por los bloques políticos opositores.

Importante deuda

El bloque del PJ que emitió el documento expresó que “basados en fuentes periodísticas y de consultoras privadas, Buenos Aires es la provincia con la peor situación financiera: el total de los vencimientos de la deuda de 2020 asciende a $169.000 millones. Pero compiten de cerca en este podio Jujuy y Chubut. Según la calificadora de riesgos Standard & Por’s, la deuda del Gobierno de Jujuy en setiembre del 2019 representaba el 357% de la coparticipación anual. A dicha fecha Jujuy debía 42 meses de coparticipación, 3 años y medio. Solo de intereses debía abonar 500 millones de pesos (9 millones de dólares)”.