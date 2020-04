Flor Meléndez por segunda vez es positivo de Covid-19

El entrenador puertorriqueño de básquetbol, Flor Meléndez, arrojó resultado positivo por segunda vez del test de coronavirus al que se sometió en menos de un mes, de acuerdo a lo revelado ayer por una de sus hijas.

El técnico, de 73 años, fue revisado con un nuevo hisopado en las últimas horas, junto a su esposa Nilda Barrios, y los exámenes de ambos entregaron que "todavía están contagiados", apuntó su hija Natalia, declaración que reprodujo el diario boricua "El Nuevo Día".

Meléndez, ex DT del seleccionado argentino en el Mundial España 1986, había sido internado a principios de abril en una clínica de Mayagüez, por un cuadro de fiebre alta y deshidratación severa.

En una nota que concedió a una radio semanas atrás, el técnico puertorriqueño había solicitado "máximo cuidado" y recomendaba que todos "deben salir a la calle con mascarilla, pensando que tienen el virus dentro".

Tras pasar más de diez días en su casa, junto a su mujer, cada uno en habitaciones distintas, Meléndez fue testeado otra vez y el examen arrojó "resultado positivo de Covid-19", apreció su hija Natalia. En la Liga Nacional (LNB), el entrenador puertorriqueño condujo a Obras Sanitarias (1982-84), Unión de Santa Fe (1985-86), Independiente de General Pico (1996-1998) y Libertad de Sunchales (2010-2011).

"No negar las emociones"

La bonaerense Melisa Gil, múltiple medallista panamericana e iberoamericana en tiro (modalidad skeet), admitió que la pandemia de coronavirus la afecta "psicológicamente" y que intenta "no negar los sentimientos y las emociones" que la atraviesan por la situación.

Además, calificó de "correcta" la decisión de postergar Tokio 2020 ya que "si hay algo que hace mágicos a los Juegos Olímpicos es la igualdad de todos los atletas".

"Esto me afectó psicológicamente, como a todos, porque es algo que nunca vimos. La mente trata de sobrellevarlo y de entender una situación que es difícil", contó Gil, que realiza el aislamiento social, preventivo y obligatorio junto con esposo en un departamento en el barrio porteño de Balvanera.

"Estoy tratando que afloren los sentimientos y las emociones que me genera esta situación de la pandemia, con tanto miedo e incertidumbre por no saber cuándo termina. Y no negar lo que siento, de vivirlo. Después lo hablo con mi psicóloga que me hace devoluciones una vez por semana por videollamadas", manifestó Gil.

"Trato de respirar y aplicar algo de lo que hago en el deporte. Pensar que todo va a estar mejor y que esto, de cierta manera, nos va a hacer más fuertes. Vamos a poder ser más humanos, conscientes del otro, menos individualistas", se esperanzó.

Gil, abogada de 35 años, ubicada en el 32do. puesto del ranking mundial de la Federación Internacional de Tiro, ganó las medallas de plata en los Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003 y Toronto 2015, y de preseas de bronce en Río de Janeiro 2007 y Guadalajara 2011. También conquistó los campeonatos Iberoamericanos de Granada, España, (2012) y Buenos Aires (2014).

Además, la representante del Tiro Federal Argentino fue finalista de la Copa del Mundo de Guadalajara, México, en marzo de 2018, en la que obtuvo el sexto puesto. En otro tramo del diálogo, Gil brindó su posición sobre la postergación de los Juegos Olímpicos de Tokio de julio y agosto de este año. "Fue lo correcto, es lo que esperaba. No me imaginaba compitiendo en julio, agosto con la situación mundial de coronavirus. No hubiera sido satisfactorio. Si algo tienen los Juegos Olímpicos, que es algo que los hace mágicos, es la igualdad de todos. Si hubiésemos competido no habría sido justo para nadie", explicó.

Habló Usain Bolt

El atleta jamaiquino Usain Bolt, el mejor velocista de la historia y múltiple campeón olímpico y mundial, afirmó que la pandemia del coronavirus “demuestra cuan importante es el deporte en la vida” e instó a “mirar hacia el 2021”.

“Creo que esta situación demuestra cuan importante es el deporte en la vida, pero ahora lo que debemos hacer es mirar hacia el 2021”, afirmó Bolt, que será padre en plena pandemia de Covid-19.

El ex múltiple campeón mundial y olímpico conversó con “L’Equipe” y habló de su situación y de la que viven los atletas frente a ese escenario.

Retirado de la actividad tras participar en el Mundial de Londres 2017, un año después de su último Juego Olímpico en Río de Janeiro, Bolt dijo entender la ansiedad y la frustración de quienes se prepararon para los suspendidos Juegos de Tokio 2020.

“Es duro, pero creo que todos saldrán fortalecidos y tendrán más hambre de gloria cuando esto se reinicie”, consideró.

El hombre más rápido del planeta observa su cuarentena en Kingston, en su Jamaica natal donde lo sorprendió la pandemia y también espera la llegada de su primer hijo.

“Ser padre en estas circunstancias te obliga a pensar y te ayuda a madurar”, afirmó.

El nacimiento de su primogénito está previsto para mayo y por eso Bolt tomó todas las precauciones del caso porque, dijo, “quería estar seguro y me mudé con mi familia a mi barco. Allí estamos más tranquilos y aislados”.

“Al menos, por culpa de esta pandemia, o gracias a ella, seguiré siendo campeón olímpico por un año más”, dijo en relación a la postergación de los Juegos de Tokio, informó.

El jamaiquino, de 33 años, ganó ocho medallas doradas en tres Juegos: Beijing 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.