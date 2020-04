Se cumplen 15 años del primer video subido a Youtube

A las 20:27 del 23 de abril del 2005, se subía el primer video a la plataforma YouTube . El responsable no era ni mas ni menos que uno de sus creadores, Jawed Karim. En el video de 19 de segundos de duración, se podía ver al mismo Karim en un zoológico frente a los elefantes. Se tituló: "Me at the zoo" (yo en el zoo)

"Estamos frente a los elefantes. Lo mejor que tienen son sus largas, largas trompas. Y eso está bueno. No hay mucho más que decir", comentaba el joven que no sabía que se iba a convertir en historia dentro de la Internet. Tan solo un año y medio después Google compraría YouTube en 1650 millones de dólares.

Youtube fue creado por Jawed Karim, Chad Hurley, y Steven Chen, y la idea surgió ante la imposibilidad de conseguir una plataforma ágil y dinámica para compartir sus videos con sus seres queridos, lo que derivó de manera casi impensada, en la exitosa compañía que hoy es propiedad de Google y que tiene miles de millones de usuarios en todo el mundo.