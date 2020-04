El animé "One Piece" llegará a Netflix

En estos últimos meses, Netflix apostó decididamente por los animes. Dentro de su catálogo se encuentran series animadas como "Fullmetal Alchemist: Brotherhood", "Inuyasha", "Death Note", "Fairy Tail", "Naruto", "Saint Seiya", entre otros.

Ahora, se acaba de anunciar la llegada de una de las series animadas más populares en el mundo del anime. Estamos hablando de "One Piece", la cuál llegará a la plataforma de streaming "Netflix", hasta ahora, solo en Estados Unidos, Australia, Canadá y Nueva Zelanda.

Además, esto no será lo único relacionado a la serie animada que encontremos en Netflix. Hace poco se anunció que la compañía desea hacer un live-action de la franquicia, lo cuál ya se ha visto anteriormente en Death Note o Bleach.

"One Piece" relata la historia de "Monkey D Luffy", un joven que anhela ser el próximo Rey de los Piratas. Este mismo se comió una fruta de nombre Gomu Gomu no Mi, la cuál logró en convertir al personaje en un hombre de goma, pero débil al mar, puesto que no lo deja nadar.

El anime de la franquicia llegará el 12 de junio de 2020 al catálogo de la plataforma en los países mencionados anteriormente. Hasta el momento, se sabe que solo los episodios de la sagas de "East Blue" y "Arabasta" estarán disponibles.