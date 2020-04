"Menos ingresos y más problemas en las víctimas ocultas del coronavirus"

La encuesta "Percepción y Actitudes de la Población. Impacto de la pandemia y las medidas adoptadas por el Gobierno sobre la vida cotidiana de niños y adolescentes", fue realizada entre el 8 y 15 de abril en 2678 hogares de Argentina, incluyendo a Jujuy. Luisa Brumana se refiere a los datos que refleja.

¿Qué fue lo más sobresaliente de la encuesta?

Existen graves efectos secundarios en la niñez y adolescencia que existen desde la pandemia, estamos preocupados por eso, por ver cómo se sienten los chicos según su estado emocional y mental, cómo logran seguir su aprendizaje, cómo los padres y las escuelas apoyan esto y sobre los ingresos que perciben los hogares analizando su implicancia en la alimentación de ellos que debe ser nutritiva en calidad y cantidad. Los hogares más pobres son los que más sufren el impacto socioeconómico de la pandemia, en múltiples dimensiones y poseen efectos secundarios del Covid-19, como la pérdida de ingresos, la inseguridad alimentaria, falta de acceso a internet y computadoras para continuar con la educación a distancia, afectan a los chicos y las chicas más vulnerables, que son las víctimas ocultas del coronavirus. Desde que se tomaron las medidas de aislamiento preventivo, en el 59% de los hogares se afirmó que los ingresos laborales se han visto reducidos, son 3,6 millones de viviendas relevadas en las que habitan 15 millones de personas. Todo eso y otras cuestiones hablamos a fondo con el presidente.

¿En qué otros temas se enfocaron en la reunión con Alberto Fernández?

Tocamos otros temas como ser lo que piensa la población sobre la cuarentena, la carga extra que existe en las mujeres, sobre situaciones de violencia y el presidente nos dio la posibilidad de manifestarle todos los datos preliminares de la encuesta para realizar acciones en conjunto.

¿Cómo se sienten los adolescentes encuestados?

A partir de los datos de las encuestas que es información muy confiable por su solidez en estadísticas por el momento en el que estamos, hay varios puntos que surgieron que hablan de las consecuencias secundarias en la niñez y adolescencia en su salud emocional o mental, o potenciales consecuencias.

En la encuesta sobresalió que muchos adolescentes, un 22%, nos comentó estar asustados, un 15% angustiados y un 6% deprimidos. Ahí hay un punto muy importante e interesante que más de la mitad de ellos comentan que andan pegados a sus madres, más que a sus padres, por eso es muy recomendable acompañarlos, darles sus espacios y contenerlos.

¿Cuáles son los datos en cuánto a lo educativo?

La encuesta confirmó que en una gran mayoría de los hogares dicen tener tareas escolares y dicho eso vemos que cuando hablamos de la frecuencia del contacto con las escuelas es necesario trabajar en conjunto con el Ministerio de Educación justamente para reforzar las capacidades y los instrumentos que tienen los establecimiento y los profesores a fin de dar soluciones efectivas a los hogares que están en ese contexto. Estamos contentos que un 81,2% de chicos y chicas tengan tareas escolares, pero también hay un 18% que no tiene acceso a internet y un 37% dice no posee cable, pc o netbook. Además, el 31% de los adolescentes indica que no tuvo devolución por parte de los docentes de las tareas entregadas y el 23,4% no tuvo contacto. Por un lado hay una gran cantidad de niños que se conectan pero también hay otro grupo que necesita acciones para llegar a ellos que están desfavorecidos.

En relación a la parte alimentaria ¿qué datos surgieron?

Hablamos de la situación de ingresos y las implicaciones que tiene en la niñez y adolescencia. Nos preocupamos sobre su nutrición adecuada y si son alcanzados por las medidas de protección social. Ahí hay datos interesantes, estamos viendo que las medidas adicionales o extras del Gobierno para la protección social como la asignación, el bono, la tarjeta Alimentar tiene un alcance considerable ya que el 84% dice no tener ningún inconveniente para acceder. En este contexto, los programas de transferencia directa son fundamentales y si bien no alcanzan a cubrir todas las necesidades, alivianan la situación de muchas familias. El 21,8% de las personas adultas encuestadas recibió el ingreso de emergencia, el 27,8% el bono para la AUH y el 19% la tarjeta Alimentar y otros apoyos alimentarios. Ahí uno puede mirar más en detalle y está claro que hay grupos que pueden tener múltiples vulnerabilidades como vivir en hogares numerosos, con jefatura única femenina, estar en lugares hacinados o villas, donde ahí hay problemas mayores por eso con el presidente hablamos de enfocarnos aún más en estos sectores vulnerables.

En Jujuy, los comedores tienen más demanda, ¿cuál es su análisis al respecto?

En la encuesta preguntamos también cuántos hogares tuvieron que dejar de comprar algún alimento desde la cuarentena y son un 31% los que padecen esto. Estábamos ya en una situación compleja que ahora es más compleja que complica a los comedores. Esto nos convoca por eso lanzamos un plan de respuesta desde Unicef mediante una de las intervenciones que estamos realizando que consta en apoyar a los barrios más necesitados para gestiones que están ligadas a las pautas para una alimentación sana y unir esto a que las prevenciones se puedan dar en comedores, y apoyar a su vez a las familias que transcurren a estos espacios populares.

Con este plan Unicef proveerá de insumos a trabajadores de la salud de establecimientos en el país, apoyará la continuidad educativa de 4.200.000 de estudiantes de contextos vulnerables y rurales y fortalecerá a los comedores populares, para apoyar la nutrición de 20.000 chicas y chicos que viven en asentamientos, entre otras acciones. Se necesitan más cosas pero esto puede ayudar a la situación, hay que repensar las políticas públicas para entender lo que pasa actualmente y eso venimos hablando con el ministro de Desarrollo Humano, Daniel Arroyo, con el cual estamos analizando este contexto para llegar más allá.

¿Hay familias en el límite de optar entre comer o protegerse?

El punto no debería ser, comemos o nos protegemos del virus, por eso las intervenciones siempre tienen que apuntar, por un lado, a asegurar la buena alimentación de los chicos y por otro lado aprovechar en mejorar las condiciones para que vivan de la forma más segura posible en el marco de la pandemia. Por eso hay mucho para pensar, no hay una respuesta absoluta para lo que pasa porque es algo sin precedentes en el mundo por eso todos estamos viendo cómo tratar esta situación. Lamentablemente, cuidarse del virus no es la prioridad de las personas más desfavorecidas pero todos los que podamos debemos apoyar y encontrar la manera de que protegerse y comer se realice al mismo tiempo.

¿Qué otros datos arrojó la encuesta?

El 96,2% de la población argentina aprueba el aislamiento social preventivo y obligatorio como medida para evitar el contagio de coronavirus.

Pese a los impactos socioeconómicos, en el 83% de los hogares en el país se considera que, si no hubiera cuarentena, hay un riesgo alto de contraer la enfermedad y los niveles de aprobación del aislamiento social que implementa el Gobierno nacional son unánimes.