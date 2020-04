Ana Locurscio, atleta de maratones y ultra trail, radicada en Humahuaca, no se lamenta por no poder entrenar día a día.La médica bonaerense corría 2 horas en 6 días de la semana y dos veces se entrenaba en el gimnasio tras la jornada laboral.

Ver el lado bueno de lo imprevisto es ser resiliente. Ana Carmen Locurscio es una bonaerense oriunda de Quilmes que hace 14 años se radicó en Humahuaca y hace 8 que comenzó a entrenar y agarrarle el gustito a correr, competir y disfrutar en maratones y ultra trail que la hacen reconocida en nuestra provincia, pero no se lamenta por el ritmo perdido debido a la cuarentena por el virus Covid-19.

De entrada la deportista afirmó que "no es un año perdido, lo tenemos que pensar en porque es un año ganado para otra cosas. Lo tenemos que ver de esa manera y el destino nos puso esta prueba y tenemos que pensar en que nos pasa que tenemos que cambiar", agregando que "empecé en casa con las escaleras, la soga, unas pesas, la colchoneta. Es un parate de introspección, es un momento que volvés muy para adentro a pesar y evaluar muchas cosas, la familia, el trabajo, los estudios y de como cambia todo en tan poco tiempo. Entonces tenés que readaptarte a esta nueva situación", explicó

Después comentó que "previo a la cuarentena me levantaba a las 6 de la mañana y a las 7 me iba al cerro con mi perro que es mi gran compañero, volvía a las 9, me bañaba y trabajaba todo el día. Y dos veces a las semana iba al gimnasio a la noche luego del consultorio".

En ese sentido contó que "yo soy médica así que estuve trabajando en todo este tiempo, atendiendo, pero con el tema de entrenar y en los últimos 2 años donde lo hago más fuerte en 6 días de la semana y de repente de correr 70 km semanales a 0, fue un cimbronazo porque nunca tuve un parate, ni lesiones y hasta en las vacaciones lo hacía igual. La primera semana estuve muy ansiosa con todo lo que podía pasar, pero empecé a retomar de a poco en casa porque uno siente que el cuerpo le pide actividad, cambia el estado de ánimo, se siente deprimido y hasta angustiado cuando uno viene con actividad regular", señaló.

Locurscio fue sincera al confesar que "a mi me tocó ayer -por el miércoles- salir a correr porque soy número impar y uno disfruta la corrida y ya no pensar ni en competencia ni en ritmo. Y ya no buscó ese nivel que tenía porque me empecé a contactar con la naturaleza desde otro punto y quizás más tranquila".

Por último recordó que "mi marido es parte de la Asociación Humahuaqueña de Atletismo y en algunas carreras me animé después que nació mi última hija y este año ya tenía todo el calendario planificado. El 17 de marzo fue mi cumpleaños y fue el último día que entrené", concluyó.