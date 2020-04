Trabajadores golondrinas temen contraer dengue

Familiares de un grupo de quince trabajadores golondrinas que arribó Jujuy provenientes de otras provincias y se encuentra cumpliendo la cuarentena obligatoria en espacios del estadio "Fernando Sembinelli" de la localidad de La Esperanza, expresaron su preocupación por temor a contraer el dengue, ya que el lugar no reúne las condiciones de salubridad, debido a la presencia de agua estancada y gran cantidad del mosquito transmisor de la enfermedad.

Por otro lado, indicaron que hasta el momento, los trabajadores no recibieron ningún tipo de ayuda o asistencia por parte del municipio esperanceño y que están durmiendo en el suelo, ya que se exigió a las familia que trasladen como puedan camas desde sus hogares.

Según se supo que ante la falta de espacios alternativos para resolver esta situación de ciudadanos que retornaron a su lugar de residencia, el COE de La Esperanza, en primera instancia, habría autorizado que un contingente de ocho personas, cumplan con la cuarentena en los vestuarios con que cuenta el club deportivo. Lo llamativo es que desde el COE se informó que sólo autorizaron a ocho personas pero fueron los propios trabajadores que están en cuarentena quienes aseguraron que un grupo de quince llegó en una sola tanda. Y que luego de que en Pampa Blanca fueron sometidos a los controles, esperaban que el Gobierno de la Provincia se hiciera cargo de su situación, pero que el intendente Ramón Carrizo, aseguró que estarían bien la localidad azucarera.

Según el testimonio de la gente, los vestuarios no cuentan con puertas en los sanitarios, no tienen ni un poco de privacidad, no tienen ni un balde donde lavar su ropa, y que pese a la difícil situación económica por la que atraviesan sus familias, deben salir a buscar para proveerles desayuno, almuerzo y cena, porque no reciben ninguna ayuda del municipio.

"Once estamos en un vestuario, y en el otro sólo cuatro porque hay menores, nuestros compañeros fueron llevados por el gobierno Provincial y están en hoteles, no están gastando nada, ni pasando penurias, estamos encerrados como delincuentes, no nos dejan ni caminar por la cancha, está todo con candado", dijeron al dejar al descubierto que la aglomeración no cumple con el aislamiento social que dictan los protocolos correspondientes. El tema preocupante, además de la falta de ayuda, tiene que ver con la acumulación de gran cantidad de agua, que hay en los accesos a los vestuarios los que generan verdaderos reservorios de mosquitos.

En la jornada del martes, luego de que una menor de edad, presentó sintomatología sospechosa y se ordenó activar el protocolo y el urgente traslado al hospital "San Roque", aumentó la preocupación en los trabajadores golondrinas, luego de tomar conocimiento de que un efectivo policial que se encontraba apostado custodiando la puerta de ingreso al estadio, también presentó los síntomas de la enfermedad del dengue.

Sin autorización

Tras ser consultada por nuestro diario, la titular del Comité de Emergencia Evangelina Vechetti, indicó que cuando se informó que llegaban trabajadores golondrinas provenientes de la provincia de Mendoza, se solicitó la búsqueda de un lugar donde albergarlos para que cumplan la cuarentena.

Apuntó que como el colegio Provincia de Misiones no tenía agua caliente, se dispuso que sean ubicados en el estadio "Fernando Sembinelli", luego de constatar que tenía los sanitarios en condiciones, con agua caliente.

Apuntó que se llevaron dos camas cuchetas para cuatro personas en el vestuario local y otras dos para el vestuario visitante, es decir que estaba autorizado sólo para ocho personas.

Días después tomó conocimiento de que habían permitido el ingreso de más trabajadores golondrinas, y se presumía que alcanzaría el número de doce.

Se supo que la profesional, no habría autorizado dicho ingreso y que de inmediato comunicó al Comité Provincia sobre la situación, hasta anoche, nadie supo explicar quién autorizó a poner más gente en un lugar donde ya el número autorizado de personas cumplía con la cuarentena obligatoria.