VIRAL. Joven semidesnuda se cuela en un en vivo y revela infidelidad

La actual situación sanitaria nos ha llevado a utilizar otros medios de comunicación para evitar el contacto físico, haciendo de las videollamadas la forma más utilizada para mantenerse en contacto, incluso en la televisión.

Sin embargo, también puede ser un arma de dos filos, así como le ocurrió al periodista español Alfonso Merlos, quien durante una transmisión en vivo para el canal de YouTube, Estado de Alarma, el comunicador sufrió una terrible traspie.

Durante la conversació, al fondo de la escena apareció una joven semidesnuda, quien eventualmente no es su novia, desatando la furia de su pareja, quien declaró para la revista 'SEMENA' sobre lo ocurrido.

”Es una situación muy desagradable. Sé quién es perfectamente. No te puedo decir más, no te quiero colgar. No quiero decir nada más, de verdad”, comentó su pareja Marta López.

Ambos se encontraban en una relación desde el pasado mes de octubre, aunque parece que todo podría llegar a su fin luego de lo ocurrido durante la transmisión en vivo.