Un intendente a Feinman: "andate a la c... de tu hermana"

Lo que era una tensa entrevista desde prácticamente el comienzo, terminó de la peor manera. De un lado, Eduardo Feinmann, al frente de su programa en radio Rivadavia. Del otro, Pablo Zurro, intendente de Pehuajó, el primero que se ofreció a contratar médicos cubanos e, incluso, ofreció darles residencia permanente. "¿Por qué no pide por algunos de los más de 1.000 médicos argentinos varados en el exterior?, en vez de estar a favor de los médicos cubanos, que son esclavos modernos. A menos que le guste la esclavitud, claro", comenzó Feinmann.

Rápidamente, la charla se transformó en una discusión y el intendente K acusó de "gorila" al periodista: "Usted defendió mucho a (María Eugenia) Vidal y (Mauricio)Macri. Defendió los intereses de los gorilas y el hambre del pueblo argentino".

"No te voy a permitir que me llames gorila. A vos no te gustaría que te diga 'zurdito de mierda", respondió Feinmann, ya perdidos casi todos los buenos hábitos de una charla civilizada".

Luego de que Zurro afirmara que su "líder" es Cristina Kirchner, Feinmann señaló: "Así que tu líder es la jefa de la banda". Fue entonces cuando el intendente de Pehuajó insultó al periodista y luego cortó la comunicación con un desubicado "andate a la c... de tu hermana".

Tras el acalorado episodio, Feinmann explicó: "Cuando digo que es la jefa de la banda, es porque en cada una de las causas que todavía están en pie, Cristina está sindicada por jueces argentinos como jefa de una asociación ilícita".

"Asociación ilícita significa tres o más personas que integran una banda para cometer delitos. Entonces quien es sindicado jefe de una asociación ilícita, es jefe de una banda criminal. No lo dije en modo peyorativo, sino que hice una descripción", se defendió.

En cuanto a la llegada de profesionales de la salud cubanos, Javier Zurro había pedido que algunos de ellos sean asignados a su distrito e incluso les había ofrecido trabajo para después de la pandemia.

"Nuestro objetivo es lograr que, una vez que podamos salir de esta pandemia, los médicos cubanos puedan continuar trabajando en nuestros pueblos”, sostuvo el intendente.

Su pedido específico fue que los profesionales cubanos "desarrollen sus tareas en las localidades del distrito, lo que cubriría una demanda histórica por parte de los habitantes de los pueblos pehuajenses".

Pehuajó, ubicado al noroeste de la provincia de Buenos Aires, sobre la ruta nacional 5, abarca 453 mil hectáreas y 3 mil kilómetros de caminos rurales, con siete localidades: Magdala, Nueva Plata, Chiclana, Guanaco, Madero, Paso y Mones Cazón. Es en esas zonas donde Zurro busca solucionar el déficit de profesionales.