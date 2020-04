El golf en cuarentena podría ser alternativa

Esperan respuestas. Juan Manuel Soler, presidente del Palpalá Golf Tennis Club, previo consenso con los integrantes de la Comisión Directiva, se focalizan con retomar la actividad dentro de la cuarentena presentando un protocolo al COE (Comité Operativo de Emergencia) para obtener el permiso de la práctica de este deporte tras la flexibilización de caminar y correr en espacios públicos permitida recientemente en Jujuy.

"En el caso del golf tenemos un sector de más de 20 hectáreas que es un lugar privado donde entran nada más que los socios del club".

Por ese motivo, Ramón Burgos, vocal titular de la entidad siderúrgica, comentó ante El Tribuno de Jujuy que "el protocolo de sanidad para la práctica del golf es 100 veces más seguro que salir a caminar y correr en espacios públicos. Después tenemos el aspecto económico con lo que tiene que ver que cerca de 60 familias que viven y dependen del club en lo que respecta a ingresos", agregando que "son 60 familias que se ven afectadas directa o indirectamente que dependen de esta actividad. Por eso se solicitó al COE tener todas las medidas sanitarias. Así que estamos esperando la contestación de forma afirmativa y no entendemos porque ya habiendo habilitado caminar y correr, el golf hoy está restringido. Sería un gran avance dentro de este contexto sabiendo que no sólo afecta la parte económica, sanitaria y psicológica", declaró.

El directivo y a la vez organizador de los torneos explicó que "el golf se practica en salidas de 3 o 4 personas y el presidente del club Juan Manuel Soler presentó un protocolo solicitando al COE la apertura de la práctica teniendo en cuenta la parte sanitaria ya que el golf se juega con una pelota por persona, no hay contacto entre los jugadores, para evitar el contacto de la mano con el hoyo se propuso jugar con la taza y el hasta bandera levantado para que la pelota no caiga al hoyo". De la misma forma aclaró que "dentro de la formalidad se propuso también la salida de a dos jugadores cada doce minutos lo que prevé una distancia de entre 300 y 400 metros. Osea el golf está más controlado de lo que el Gobierno ya autorizó. A la vez se pretende tener cerrado todos los espacios comunes donde no se puede acceder al vestuario ni a la confitería evitando algún tipo de aglomeración", comentó.

Por otro lado, resaltó que "la cuarentena según los especialistas trae sus consecuencias lo que es el encierro, ya que el ser humano vive en una sociedad e interactúa donde tiene el contacto con el aire libre y es por eso que el COE ya habilitó la posibilidad de salir a caminar o a correr en espacios públicos. Y en el caso del golf nosotros tenemos un sector de más o menos 20 hectáreas que es un lugar privado donde entran nada más que los socios del Palpalá Golf Tennis Club. Y tenemos que hacer un paralelismo entre lo autorizado y lo que es este deporte en particular", finalizó.

Y en ese contexto el diario La Nación en su edición del martes 21 del corriente contaba: "Mientras las federaciones de los distintos deportes hacen especulaciones sobre cuándo podrá retomarse la actividad deportiva en medio de la pandemia de coronavirus, y en algunos países como Corea del Sur ya se ha jugado al béisbol bajo estrictas medidas de seguridad, la Asociación Argentina de Golf realizó una presentación oficial ante el Gobierno. En una carta dirigida al secretario de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, la entidad encabezada por el presidente Andrés Schonbaum y su director ejecutivo, Miguel Leeson, les solicitó a las autoridades permitir la práctica del golf, brindando sus fundamentos y también explicando el protocolo de seguridad que se contemplaría en el caso de conseguirse la aprobación gubernamental. Entre los considerandos, se remarca que el golf es un deporte que no representa riesgos de contagio por sus características y por jugarse al aire libre, al mismo tiempo que le brinda a sus practicantes beneficios tanto 'físicos como psicológicos'.

En EEUU se remarcó que el golf 'era una actividad esencial' por sus características, lo cual robustece la intención manifestada por la Asociación Argentina de Golf", publicó.