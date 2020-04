Presentaron un pedido para poder retomar a jugar padel

El pádel es otro de los deportes que pidió ante el Comité Operativo de Emergencia poder abrir sus puestas para poder comenzar a jugar.

Por eso, Juan Ancasi, uno de los trabajadores de este deporte que tiene las canchas del Colegio Médico, comentó: "Se presentó un protocolo donde se hace hincapié a las ventajas del pádel para que pueda entrar a la flexibilización y las medidas de higiene y seguridad en función a cada cancha".

Ancasi comentó que "hicimos un grupo con los dueños de las canchas de la provincia para que estén al tanto y presenten en sus respectivos lugares porque algunos son de La Quiaca, Abra Pampa, Ledesma, El Carmen, hicimos un censo y son más de 30 clubes en la provincia".

Por otro lado, remarcó que "el protocolo fue amplio y muy favorable, tuve repuesta del COE donde me dijeron que entramos en la bolsa de flexibilización dentro de lo que es el tenis y el golf, entonces de habilitar esos deportes estamos adentro, imagino que deben tener tanto protocolos que evaluar".

El protocolo presentado ante el COE tiene varios puntos: "Específicamente lo que presentamos fue que primero la cancha tiene 200 metros cuadrados, una superficie de juego de 20 por 10, intervienen cuatro jugadores y el reglamento de por sí obliga a no tener contacto, por ende entre jugadores no se rozan, cada superficie entre rivales tiene cien metros cuadrado, es decir en 50 metros cada jugador se puede mover como quiere", detalló Juan Ancasi agregando que "las pelotas serán desinfectadas, cada cancha tendrá alcohol en gel, entre turno y turno tenemos media hora para que se retire un grupo e ingrese el otro, no tiene que haber encuentro entre turno y turno".

Además, "tiramos todos los descartables, se hará un lampaceo con lavandina en los pisos y rociar las paredes donde generalmente el jugador toca cuando juega, no se aceptarán jugadores con invitados, es decir que vayan a ver ni nada, entran cuatro a la cancha y se van cuatro y los mayores de 65 años no podrán ir a jugar hasta que se normalice todo", puntualizó.

Juan Ancasi es un trabajador del pádel, por lo tanto junto a otros trabajadores de este deporte de diferentes puntos del país armaron la Unión de Trabajadores y Clubes Pádel de Argentina para ser considerados dentro de los clubes sociales, "con esto vamos a poder recibir ayuda, evitar cierre de clubes, sobre todo en tiempos como los de ahora, entonces vamos a poder inscribir como entidad deportiva, algo que no podíamos hacerlo porque solo nos permitía entrar como monotributista", aseguró.

A la espera de poder comenzar a trabajar sobre todo, y que vuelvan a jugar al pádel, esperan todos los jujeños.