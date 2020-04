“El resguardo de la identidad en la práctica del sexting es fundamental”

El sexting es una práctica común que según explicó la sexóloga Sabrina Ríos Minahk lleva tiempo vigente y supone una posibilidad de lograr estimulación usando herramientas electrónicas, con imágenes e incluso audio, siempre que haya consentimiento. Aconsejó su uso entre parejas estables, con hijos, que lo pueden incorporar para avivar la convivencia. Pero es clave tener precaución en el uso de las tecnologías para evitar problemas posteriores. La especialista aborda las temáticas desde su sitio @sabrirhk desde la provincia de Salta y consideró buena la recomendación para evitar el contacto físico preventivo.

Cómo especialista, como psicóloga y sexóloga, ¿cómo ve esta recomendación oficial acerca del sexting para este marco de emergencia, más allá de ser una práctica ya existente?

El 80 % de los adultos la practica. Me voy a centrar en la población adulta porque sabemos que en menores es un delito. A veces se cree que no se lo practica porque entendemos como sexting por ejemplo, mandar fotos explícitas y también es sexting cuando puedo ir acercándome desde otro lugar. También lo es cuando podemos decirle a la otra persona por ejemplo que la extraño, que tengo ganas de verla, que si la vería iríamos a pasear, toda esa “coquetería” podría formar parte del sexting. No es necesario que sea algo abrupto o explícito desde una foto o un audio subido de tono, sino todo lo que vaya generando “estimulación”, por ejemplo a nivel de pareja o de gente que todavía no se conoce o se está conociendo. Es la posibilidad de usar recursos virtuales para mantener estimulada la sexualidad. Y la sexualidad no es solamente la genitalidad o el coito, entonces cualquier cosa que nos mantenga estimulados va a venir bien, y por ese lado usamos herramientas virtuales. Y no es que porque se lo ha recomendado se va a usar, se viene usando hace mucho pero es importante tomar las precauciones ya que si bien ha sido una recomendación del Ministerio de Salud es en pos de resguardar el distanciamiento físico de las personas porque van pasando los meses, hay gente que no está conviviendo con la persona que quisiera y tiene ganas de salir, de tener encuentros. Con respecto a eso es una muy buena recomendación.

Pero hay que tener cuidado decía...

Hay que tener en cuenta que cualquier contenido que subamos al mundo virtual es muy difícil que se borre, dependiendo de las aplicaciones que usemos. Por ejemplo, Instagram que es una de las que más se usa en este momento, tiene la opción de mandar fotos de distintas maneras. Una foto queda de manera permanente en el chat, se puede ver varias veces; una en que se puede ver la foto dos veces y se borra; y una “foto bomba” que la podés ver una sola vez y se autoelimina. Esa foto que se envía también da la posibilidad de saber si la otra persona ha hecho captura de pantalla. Paralelamente siempre hay que tener consenso para practicar el sexting, y quiere decir “lo hago porque tengo ganas, porque lo deseo y no porque me siento presionado por nadie ni por ninguna circunstancia. Por ejemplo, si mi pareja o la persona que estoy chateando me manda una foto, no me tengo que sentir presionada de mandar una fotografía.

Voy a acceder a ese tipo de prácticas si mi deseo así lo manda, eso es en todo lo que tenga que ver con la sexualidad, pero específicamente en el sexting, consenso. El resguardo de la identidad también es fundamental, que no se te vea la cara ni marcas que puedan hacer fácil su identificación como tatuajes. O si habitualmente tengo fotografías en mi living, no me voy a sacar ahí. También las pautas previas de práctica, poder decirle a esa persona que una vez que se envía la foto, video, audio o texto, o como sea que estén jugando, que ese contenido se borre, ambas partes, es como un requisito. El reenvío de esta información entra dentro de los delitos digitales y se puede denunciar. A veces pasa que no se borra, eso se sube a una nube y alguna vez se lleva el celular a un técnico y se filtran porque queda muy expuesta la intimidad en este tipo de dispositivos, por eso es importante borrar.

¿El plano de la imaginación, de la fantasía se trabaja mucho en esto qué es útil para las parejas?

Para las parejas estables que están conviviendo, es una muy buena técnica para mantener la fogosidad arriba. Compartiendo tanto tiempo en cuarentena, si estamos en otro ambiente se puede enviar un mensajito, un audio o una foto que rompe con la rutina. Vamos contextualizando también de manera erótica la conversación que se puede extender a lo largo del día o de los días, hay que usar la creatividad y la imaginación. Es una buena forma de verbalizar y visibilizar también las fantasías que tenemos; que además “no necesariamente se tiene que cumplir después” porque estamos en el plano de la fantasía. Que yo diga “me encantaría tener sexo con vos en el cerro” no quiere decir que cuando se levante la cuarentena sí o sí se tenga que hacer. También sirve si me gustaría ir a lo concreto, poder ir tanteando, por ejemplo usar tal instrumento o disfraz, o vernos en tal lugar y ver cómo la otra persona reacciona también, es como una vía de comunicación más directa para ir visibilizando nuestros deseos, fantasías, qué nos gusta, a qué cosas sí accedería y cuáles no me interesan, como ir poniendo más sobre la mesa todo lo que tenga que ver con la sexualidad y el placer también desde la práctica.

También hay personas que hacen consumo de páginas de contenido sexual. ¿Puede que en este tiempo esté siendo algo exacerbado por estos tiempos?

La pornografía no es algo que recomiende por el contenido machista que tiene, pero sí es algo que sí se consume, es una realidad, de hecho la pornografía es la educación sexual que recibimos lamentablemente en la mayoría de los casos. Si la vamos a consumir no nos tenemos que olvidar que la pornografía es ficción, no nos educa ni nos va marcando una línea de algo que luego se va a realizar de esa manera ni tampoco el desempeño. Hay muchas cosas que podemos ver de actores o actrices porno que después tenemos la sensación de que tiene que ser así y no; y tenemos que decir que hay muchas situaciones que se dan bajo violencia por obligación y con el uso de drogas. Entonces no es un parámetro para tener y luego ejecutar nuestra sexualidad.

No lo decía como recomendación sino como algo que puede crecer en este tipo de encierro...¿se da?

Claro, sí me consta que se consume mucha pornografía, sobre todo ahora que tienen mucho más tiempo a la hora de la masturbación. También se deben dar cuenta que solamente si consumo pornografía y es la única manera en que me estimulo no solamente mi cuerpo sino también mi psiquismo se va acostumbrando a esa manera de estimulación. Después es más difícil si quiero innovar, usar más creatividad para estimularme de otra forma. Ahora que tenemos más tiempo es una buena forma de romper con el delito del porno y empezar a buscar otras formas de estimularnos, que tengan que ver con otros sentidos, que no sea el visual.

De hecho, antes del avance de la tecnología y acceso, el teléfono era el único elemento de conexión en ese sentido...

Claro, volviendo al sexting también vamos de nuevo a lo visual. Pero podemos buscar otras herramientas como el audio, hablarnos por teléfono y usar más la imaginación porque si a la otra persona no la veo, eso va entrando por el oído y va llegando al cuerpo desde otro lugar y estimulando desde otra manera. Entonces también romper con la rutina utilizando audios.

¿El hecho de que las personas estuvieran haciendo sexting aún antes de este contexto, puede develar que hay un conflicto real subyacente con la sexualidad?

Hablamos de sexting en parámetros normales, si pasamos meses mandando fotos, videos, audios, haciendo videollamada con una persona real por ejemplo porque esté lejos, y tengo la posibilidad de verlo y no accedo, y solamente me quedo con el sexting; ahí estamos hablando de algo que nada tiene que ver sino con recursos personales para poder entablar un vínculo con alguien. Ahora el sexting es una forma de expresión sexual actual. Los avances tecnológicos han ido generando un terreno muy permeable para que estas prácticas puedan llevarse. Hay un terreno fértil para poder expresar nuestra sexualidad pero no tiene que ver con ningún tipo de conflicto en la medida que cada quien se pueda autorregular.