400 testeos voluntarios dieron resultado negativo

El primer día del operativo del Estudio de Vigilancia Covid-19 para la evaluación de personas con serología positiva para el virus Sars-CoV-2 realizado en el Centro de Transbordo de Constitución contempló la realización de "400 estudios y no arrojaron casos positivos", informaron ayer fuentes del Ministerio de Salud de la Nación al finalizar su tarea.

Poco después del mediodía de ayer, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, en diálogo con la prensa desde Constitución comentó que "no tenemos, por ahora, casos positivos, lo que significa que hay poca circulación del virus", sin embargo, restaban aún algunas horas de trabajo.

Concluida la jornada, fuentes del Ministerio de Salud informaron a Télam que los resultados se mantuvieron de ese modo, es decir que no se produjeron casos con serología positiva.

"Es una nueva fase de todo lo que tenemos planificado. Comenzamos ahora con los testeos de este tipo para medir circulación viral, son estudios epidemiológicos, no de diagnóstico", detalló el ministro de Salud durante su recorrida junto a los ministros nacionales de Seguridad, Sabina Frederic, y de Transporte, Mario Meoni.

González García, quien destacó el buen funcionamiento del operativo y la actitud colaborativa de las personas que voluntariamente se acercaron para ser testeadas comentó que "esto recién comienza, vamos a ir midiendo la circulación viral en otros centros importantes de la ciudad y luego en otros lugares del país". Las autoridades sanitarias explicaron que el objetivo de esta evaluación es conocer la proporción de personas que puedan haber tenido Covid-19. Para eso se usan estos tests rápidos que miden anticuerpos, es decir las defensas que genera el cuerpo luego de siete días a partir de la exposición a una infección.

Por eso, si una persona recibe un resultado positivo luego de realizarse este tipo de test rápido, significa que en algún momento tuvo contacto con el nuevo coronavirus y su sistema inmune respondió generando anticuerpos. Mientras que si el test serológico da negativo significa que esa persona todavía no ha estado expuesta al virus o estuvo expuesta recientemente y aún no ha generado defensas.

Según la información del Ministerio, estos tests rápidos forman parte de un estudio epidemiológico y no son pruebas de diagnóstico, ya que no "detectan anticuerpos" sino que indican si la persona "tuvo contacto con el virus o no". Las autoridades sanitarias indicaron que para la investigación epidemiológica se utilizarán parte de los 170.000 tests rápidos adquiridos por el Ministerio de Salud de la Nación, los cuales cuentan con la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).

Murió otro médico y es la sexta víctima sanitaria

Un médico de la provincia de Buenos Aires falleció y se convirtió en la sexta víctima del coronavirus en el sistema de salud, a nivel nacional. Héctor Bornes tenía 56 años y había comenzado a sentir síntomas el 14 de abril, el jueves le dieron el resultado positivo de Covid-19. Bornes trabajaba en San Vicente, en el hospital “Angel Marzetti” desde hace 30 años.

Con el resultado en mano, el médico decidió internarse en otro hospital del barrio el jueves al mediodía, pero fue trasladado más tarde hacia Cañuelas, por dificultades respiratorias. Falleció a la tarde. “Nuevamente la tragedia de la pandemia nos golpea a los sanvicentinos. Ahora se trata del doctor Héctor Bornes, esposo de la doctora Silvia Marelli, afectados por Covid-19. Los que están en el frente de batalla contra este enemigo invisible son quienes siguen dando la vida por todos”, expresó la Municipalidad de San Vicente en un mensaje de Facebook. Las autoridades del municipio decretaron 48 horas de duelo. Víctimas en el sistema de salud Bornes es la segunda víctima del sistema de salud en la provincia de Buenos Aires. El primer caso allí se registró el 18 de abril, en la misma ciudad. Se trató del enfermero de 47 años, Silvio Cufré. Antes, el 3 de abril, se registró la muerte de un médico chaqueño de 60 años.

Se llamaba Francisco Marín y se desempeñaba en la Dirección de Salubridad de la Municipalidad de Resistencia. El 31 de marzo dos médicas fallecieron en el país, una en La Rioja y otra en Chaco. Tenían 52 y 63 años respectivamente. El primer caso de un fallecimiento en el sistema de salud se dio el 27 de marzo en Neuquén. Se llamaba Alejandro Passarelli y tenía 59 años.