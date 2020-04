Docentes se autoayudan con una campaña solidaria

No pudieron acceder a cargos y pasan problemas económicos muy serios.

Unos 700 docentes provisionales de diferentes niveles educativos de la provincia le solicitan al Ministerio de Educación regularizar su situación porque no pudieron acceder a cargos y por esa razón lanzaron una colecta ya que atraviesan graves problemas económicos.

La suspensión de la instancia de entrega de cargos fue afectada, al igual que las actividades escolares, por la situación sanitaria que se vive en el país. Debido al contexto que atraviesan y teniendo en cuenta el poco saldo que percibieron este mes del proporcional que se les pagó se organizaron colectas solidarias para ayudar a los docentes que se encuentran en peores circunstancias.

En ese sentido, Rodrigo Calisaya profesor de Educación Física, en diálogo con El Tribuno de Jujuy, señaló que "nosotros terminamos el 2019 y este año cuando teníamos que agarrar algún cargo no pudimos porque eso quedó suspendido. Yo cobré este mes un proporcional muy bajo y tengo compañeros en una situación peor que solamente cobraron 2 mil o mil pesos".

Sobre el dramático contexto explicó que debieron autoconvocarse para pedir por su situación pero también para respaldarse unos a otros mediante una colecta solidaria, "estamos juntando mercadería, dinero, carne y todo tipo de donaciones porque hay profes que la están pasando muy mal. Nos tocó ir a ver a algunos que no tienen qué comer".

Sostuvo que "nos da mucha vergüenza esto porque somos profesores que tenemos un título y nos vemos con esta necesidad de pedir comida. Hay casos muy graves porque tienen hijos a cargo y no tienen qué darles de comer. La verdad que me partió el alma, vi a profesoras llorando porque no tienen nada".

"Yo no tengo hijos a cargo pero mis compañeras sí, es durísimo la verdad ponerse en el lugar de ellas. Nos sentimos muy solos con esto, y la solución tiene que ser urgente, esto se trata de comer o no", remarcó.

Chicos sin educación

Otro de los puntos que reclaman estos docentes autoconvocados es la situación de los chicos que no se están educando en las materias que ellos brindan que involucran a todas las áreas educativas.

"Estamos muy preocupados por eso también, por eso pedimos una solución urgente. Pedimos la continuidad de los profesores que trabajaron el año pasado y la reubicación de los demás para que sigan educando a los chicos teniendo en cuenta que la suspensión de clases va a ser para rato, creo que en septiembre recién se reabrirían las escuelas. Entonces hasta ese momento los chicos no van a poder educarse como deberían".

Sin novedades

También expresaron que "presentamos notas pero al día de la fecha nos encontramos sin novedades, sin reorganización para la entrega de cargos vacantes y mirando cómo nuestras familias se encuentran cada vez más vulnerables sin contar con recursos que garanticen la cobertura de las necesidades básicas".

“Estamos en medio de la nada”

Los autoconvocados explicaron que pese a no trabajar aún se encuentran como activos en Anses por lo que tampoco pueden acceder a beneficios sociales. Al respecto, el profesor Rodrigo Calisaya aseguró que “estamos desocupados, pero lo raro es que nosotros los provisionales seguimos figurando como activos en Anses pero no lo estamos, y a raíz de eso tampoco pudimos acceder al bono de los diez mil pesos, quedamos en medio de la nada”.

“Solicitamos que puedan darnos una pronta y adecuada solución para designación de cargo, continuidad, reubicación laboral, ayuda económica y constitución de programa de incorporación especial de docentes”, añadió. Para finalizar remarcó que “pedimos solidaridad para los docentes precarizados que necesitan trabajar, para las escuelas que necesitan docentes, para los padres que necesitan acompañamiento y asesoramiento con las tareas, para nuestros alumnos que a la fecha no cuentan con un docente, para los niños que requieren servicio de apoyo a la integración”.