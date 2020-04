Grave error, considerar que "es pobre porque quiere"

Este último tiempo se escuchó mucho decir que "el pobre es pobre porque quiere" cuando se hace alusión a aquellas personas que se encuentran inmersas en un contexto de pobreza y no tienen los recursos para salir adelante, pero, antes de decir esta barbaridad es bueno entender sobre desigualdades y la falta de oportunidades que tienen algunos y otros no.

Hay un principio importante y es clave incorporarlo a nuestra cotidianeidad que es la empatía. Desde ese valor se pueden entender las realidades por la que el otro atraviesa, o gran parte de las mismas. Empatizarse o sentir empatía es ponerse en el lugar de la otra persona, de esa que juzgamos y damos comentarios sin saber realmente por lo que pasan o pasaron.

Ponerse en el lugar del otro, en este caso, significa entender que no todas las personas tuvimos y tenemos las mismas vivencias, entender que algunos no nacieron con las mismas oportunidades que la mayoría que pudo educarse como corresponde, comer como corresponde y recibir amor.

Y eso me parece sumamente importante para la naturaleza de cada persona, es que comer, educarse y recibir valores son la mejor receta para formar gente de buena madera que contribuya a la sociedad aportando desde el bien. Claro que pueden haber excepciones, la vida no es como las matemáticas que da los resultados exactos, pero hay una gran probabilidad que con lo que mencioné anteriormente nuestros niños y niñas crezcan bien.

Crecer así no solo implica tener bondades para con los de afuera o hacia nuestra familia, sino también hacia nosotros mismos valorándonos y no permitiendo que otras personas nos hagan daño. Una persona empoderada no dejará que nadie la pisotee.

Volviendo al eje central de mi nota de opinión, quiero decir además que pensar que el pobre es pobre porque quiere también fomenta el odio y la estigmatización hacia las personas de escasos recursos porque lamentablemente así como las buenas acciones se transmiten de unos a otros, las malas también.

El estigma hacia los más necesitados es un gran problema que viene aparejado a decir que el pobre es pobre porque quiere, porque hay una gran parte de la sociedad que los excluye o los discrimina por su forma de vestirse o por su forma de manifestarse. Hasta por la música que escuchan son juzgados y eso se ve claramente reflejado en las redes sociales.

Es habitual ver memes y burlas hacia los que escriben mal o aunque suene curioso y ridículo, por sus nombres. Quizás no es el foco del problema este tipo de burlas y más de uno dirá que "es sólo humor" pero lo cierto es que este tipo de humor no hace más que seguir excluyendo a esta población que ya posee diversos problemas como para tener que aguantarse burlas.

Quizás todo esto sea parte de esa bolsa gigante de concepciones viejas, estructuradas y prejuiciosas que la sociedad nos fue imponiendo generación por generación. Porque hay mucho más detrás de estos estigmas que se les tiene a la gente pobre y tiene que ver con lo que nos fue impuesto desde chicos. Cada generación fue cambiando esto a través de luchas y revelaciones de quienes más lo padecían y desde los más humanitarios.

Porque todo tiene que ver con la forma en la que fuimos criados y lo que pasaba a nuestro alrededor, ahora las cosas cambiaron y seguirán cambiando por eso se habla cada vez más de empatía y de solidaridad. De entender al otro, de saber que es distinto y de que no todos llevamos las mismas enseñanzas por dentro.

Hay quienes nunca pudieron educarse, que no pudieron alimentarse bien de pequeños y que se criaron en un ambiente de violencia con muy pocas posibilidades para progresar económica y mentalmente. Es duro ver cómo, algunas de estas personas, cometen delitos graves y hechos delictivos que deben ser juzgados por la ley, no estoy en contra de eso. El que cometió un delito debe reconstruirse, pero no puede ser nunca un delito ser pobre y menos un motivo de marginalidad. Tampoco es lógico que una persona por estar en situación de pobreza siempre tenga que ser delincuente, o vago, o una mala persona.

Para finalizar quiero proponer algo que me parece sumamente importante: teniendo en cuenta estos contextos, estaría bueno que dejemos de juzgar a las personas que más necesidades tienen y los acompañemos a salir adelante, y eso no significa darles un trabajo o asistirlos con dinero, aunque si está en las posibilidades de cada uno podés hacerlo, pero sí podemos todos darles un buen consejo, animarlos a salir adelante, apoyarlos en todo lo que se pueda o simplemente dejar de juzgarlos poniéndonos en sus zapatos.