Instan al uso eficiente de la electricidad y el gas

La Secretaría de Energía presentó una serie de pautas para aplicar en el cuidado y uso eficiente de la energía en los hogares, durante el aislamiento social preventivo.

El director de Energía Renovable y Eficiencia Energética, Marcelo Nieder, indicó que "esta campaña aporta una serie de acciones para que podamos cambiar hábitos e intentar ser más eficientes con nuestro consumo energético, ya que como nunca estamos parando mucho tiempo en nuestros hogares".

Nieder agregó que en los estudios que se realizaron recientemente se prevé que en el consumo comparado marzo-abril 2019 y marzo-abril 2020 crezca un 10%. "Por eso resulta fundamental el conjunto de decisiones que tomamos en casa con respecto al buen uso de la energía eléctrica", expresó.

En ese sentido se recomendó desconectar/desenchufar los aparatos que no se están usando, porque el "stand by" es un enemigo invisible del consumo eficiente. "Los cargadores de celulares, PC, la pava eléctrica, los televisores, entre otros aparatos, consumen aunque no nos demos cuenta. Ocurre cuando dejamos conectados aparatos apagados pero todavía enchufados", dijo.

También indicó que el uso óptimo de los aparatos eléctricos depende de la calidad y ubicación de los mismos, como por ejemplo que el lavarropas se use con carga completa y agua fría, y que la heladera estén lejos de fuentes de calor, en un lugar con ventilación, con el termostato acorde a la temperatura de temporada, no ponerle comida caliente y abrir la menor cantidad de veces posible. Asimismo, usar la plancha de ropa una sola vez al día, reemplazar un artefacto de iluminación por led, aprovechar la luz natural, y utilizar el aire acondicionado o las estufas cuando realmente sea necesario, finalizó.