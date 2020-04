Prohíben los despidos de empleados públicos

En un encuentro parlamentario atípico, a puertas cerradas y bajo estrictas medidas de seguridad por la pandemia del coronavirus, ayer se realizó la tercera sesión especial en la Legislatura provincial. En la oportunidad se declaró la Emergencia Ocupacional que prohíbe los despidos a los empleados públicos, se aprobó la modificación del presupuesto general de gastos y cálculo de recursos del 2020 que autoriza al Ejecutivo a tomar un préstamo por $6 mil millones para garantizar el pago de sueldos y se creó una comisión para el seguimiento de la deuda pública, entre una serie de decretos que fueron elaborados por el Ejecutivo en el contexto de la crisis generada por la pandemia.

Con un retraso de poco más de cuatro horas, inició el encuentro parlamentario en el que hubo un fuerte debate por las distintas iniciativas presentadas.

Una de las propuestas que recibió el apoyo de todos los bloques parlamentarios fue la del diputado justicialista Luis Cabana, que declara la emergencia ocupacional durante la pandemia, prohibiendo los despidos de los empleados públicos, municipios y comisiones municipales.

"Garantizar en la pandemia la estabilidad laboral de los trabajadores y evitar despidos es una medida positiva. Como representantes gremiales tenemos el deber de defender los derechos de los trabajadores" dijo y remarcó que esta ley llevará "tranquilidad a los empleados estatales".

El tema de mayor polémica en el recinto fue la modificación del presupuesto 2020, que autoriza al Ejecutivo a solicitar un financiamiento a la Nación por $6 mil millones.

Los diputados Rivarola, Belizán, Gerry, Fellner, Cabana y Posadas del Frente de Todos acompañaron la iniciativa con su voto positivo por considerar que es una herramienta clave para garantizar el pago de sueldo a los empleados públicos, mientras que otra parte de ese bloque decidió retirarse del recinto en rechazo a la ley, por lo que tampoco acompañaron la iniciativa de su par Luis Cabana, que frena los despidos.

El presidente de la bancada oficialista Alberto Bernis celebró la aprobación de la Ley 6.153 por cuanto consideró que "demostramos a los jujeños que estamos en condiciones de afrontar la crisis y que el sector público va a poder cobrar su sueldo". Respecto a los cuestionamientos de la oposición, aseguró que todas las cuentas públicas y la ejecución presupuestaria están colgadas en la web del Gobierno provincial, "cualquier ciudadano puede ver cómo se ejecuta el presupuesto. Las rendiciones de cuentas están, es un gobierno transparente".

Cabe mencionar que el propio gobernador agradeció públicamente el acompañamiento de los legisladores, especialmente los miembros del bloque justicialista que votaron a favor.

Comisión investigadora

La Cámara aprobó además la Resolución 01/20 que establece la creación de una comisión extraordinaria investigadora y de seguimiento de la deuda pública provincial que estará integrada por 7 diputados de los diferentes bloques.

“Hoy siento orgullo de ser diputado de Jujuy”

El diputado Rubén Rivarola (PJ) sintetizó su mensaje en el recinto legislativo al señalar que se sentía “orgulloso de ser diputado y también por haber peleado hoy estas pocos apoyos para los empleados y especialmente para nuestros intendentes y comisionados municipales. Algunos diputados no entienden porque tal vez no tienen responsabilidad de acompañar a ningún intendente o comisionado. Algún colega incluso amagó con renunciar en diciembre, pero lo sigo viendo sentado en su banca, pero está todo bien” dijo defendiendo su voto a favor de los préstamos solicitados. “Como sea, yo trabajo desde los 12 años y nunca vi una situación como la que vivimos ahora, podemos hablar de empresas como Ledesma, o Mina Pirquitas, o Mina El Aguilar, o Sales de Jujuy que son un orgullo para Jujuy, también están atravesando graves problemas porque esta es una situación peor que una guerra”, dijo Rivarola.

“Yo no soy defensor de nadie en especial, pero soy realista. Hasta los bancos no sé si hoy están en condiciones de prestarle plata a cualquiera, porque no saben si les van a devolver. Y tenemos deudas en dólares, y hay que salir de esto. Por eso le agradezco al presidente Alberto Fernández porque le está dando un auxilio a las provincias para que puedan salir adelante. Y pido que tampoco crean que el crédito del que estamos hablando acá, es para que el gobernador vaya a retirar la plata, tendrá que cumplir requisitos para eso”, detalló fundamentando su apoyo. En otro momento, minimizó las discusiones internas del bloque justicialista:

“Es lamentable que dentro de nuestro bloque haya diferencias. Pero el peronismo es esto, nosotros no somos esos a los que se les dice que hay que ir para allá y salimos todos corriendo. Las diferencias las tenemos, por qué no decirlo, pero seguimos siendo todos peronistas”, enfatizó. “Ha bajado 70% el consumo en Jujuy y eso tenemos que enfrentar. Pensemos que nuestra plata no va a valer nada, porque se está emitiendo sin respaldo, pero si así no fuera estaríamos hablando de cuasi monedas, de patacones. Por eso no creo estar equivocado al aprobar estos seis mil millones y asegurarnos el pago al empleado público, porque los negocios de Jujuy se mueven cuando paga la Provincia. Por eso, repito, aún con nuestras diferencias, hoy me siento orgulloso de votar por estos seis mil millones para la gente. Y como creyente, pido a Dios que nos ayude en este momento”, concluyó.

Fijan tope salarial

Durante la sesión especial, también se trató el Decreto de Necesidad y Urgencia emitido el jueves por el gobernador, según el cual se fija un tope salarial de 100 mil pesos para funcionarios y empleados públicos cualquiera sea su jerarquía o escalafón. La Ley 6.155 contempla a funcionarios y trabajadores de la administración pública provincial centralizada, organismos descentralizados, autárquicos, empresas y sociedades del Estado, entes en los que el Estado provincial posee capital mayoritario o interviene, Tribunal de Cuentas, Oficina Anticorrupción, Juzgados Contravencionales, Banco de Desarrollo Sociedad del Estado y Ente Residual. Quedan exceptuados de la ley, los directores, coordinadores y empleados del Ministerio de Salud; de Educación, y, a todos los integrantes de las fuerzas de la Policía de la Provincia y Servicio Penitenciario de Jujuy, dependientes del Ministerio de Seguridad.