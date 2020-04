“Es bueno aprovechar el tiempo para instruirse en diversos temas”

La socia de Sinergia Ar (servicio empresarial) es coach ontológico profesional, tiene maestría en Life Personal Coaching y un MBA en RRHH de la Universidad del Salvador, actual gerente de RRHH en Clínica Nuestra Señora de Fátima.

La profesional se refirió a cómo puede afectar el encierro a una persona en estos momentos de cuarentena por la pandemia del coronavirus y qué cosas positivas y negativas pueden surgir de esta situación.

Con la presencia del coronavirus Covid -19 en el país y especialmente en nuestra provincia, surge el interrogante de conocer, a grandes rasgos, cómo puede afectar el encierro a una persona (de distinto sexo y edad) en estos momentos mientras dure la cuarentena. Además, cabe mencionar que en nuestro país la cuarentena ya superó los 30 días (inició el 20 de marzo) y que aún no tiene fecha de finalización. Seguramente en las próximas horas, el presidente de la Nación, Alberto Fernández anunciará una extensión de la misma.

Ante esta disyuntiva, la coach profesional Kendra Méndez Mealla nos brindó su análisis sobre la situación y nos aportó algunas sugerencias para aprovechar el tiempo de manera productiva.

¿Cómo afecta el encierro a una persona en estos momentos de cuarentena?

Para una persona como yo, que tiene distinciones lingüísticas y ha pasado por un proceso de transformación enorme, y vive la vida con mucha liviandad, ha sido muy complejo. Me imagino cómo está siendo para el resto de las personas.

No estamos acostumbrados a esto, creo que nadie lo está, y por tal motivo creo que nos afecta negativamente, nos aburre, nos irrita, buscamos al principio muchas cosas para hacer en el afuera, como ordenar nuestra casa, pero hay momentos donde ya no tenemos más que hacer afuera, y por ello debemos buscar adentro.

Todos tenemos rutinas diarias, en mi caso particular me gusta salir a tomar un café con amigos y familia ya que es un ambiente que me relaja y donde también puedo lograr concentración para trabajar y no poder hacerlo en estos momentos, siento que me ata, pero creo que no debemos perder la calma, debemos encontrar otras opciones efectivas.

¿Qué cosas positivas y negativas pueden surgir ante esta situación?

Depende de cómo cada uno de nosotros quiere vivirlo, pero hay que rescatar siempre el lado positivo. Muchas veces, sobre todo en la actualidad, esta situación nos permite poder volver a entablar una conversación en familia. Conversar es danzar con el otro. Sin pisarle los pies ni que el otro me los pise a mí. ¡¡Hace cuanto que dejamos de danzar con el otro!! ¡¡Y nos largamos a danzar solos!!hace cuanto que nos olvidamos del otro?

Además, es importante la lectura, es bueno aprovechar el tiempo para instruirse en diversos temas de nuestro interés.

La música también es un aliado importante, siempre te acompaña y puede colaborar mucho en esta situación. La música me transforma y puede transformar a otros.

¿En todas las personas (el encierro) afecta del mismo modo?

No, por supuesto que no, a todos nos afecta de distintas maneras, se exacerba en algunos casos. A muchos les abre el apetito, a otros les irrita no poder hacer ejercicios, a las personas que son más sociales y necesitan generar vínculos,se les complejiza. Pero siempre hay opciones.

¿Qué recomendaciones se puede brindar a la sociedad?

Para mí esta pandemia ha sido un cimbronazo a la humanidad, pero como dice el proverbio: “un error es un regalo”, en este caso ha sido así, de poder mirarnos, entrar dentro nuestro, en nuestros comportamientos, actitudes y sobre todo en la vida que llevamos y en las prioridades que le damos a nuestra familia, amigos y trabajo. Ver todo lo que estábamos perdiendo metidos en una vorágine y olvidándonos de lo que realmente importa. Nuestro corazón, nuestra familia, amigos, Dios.

Tenemos que analizar quien queremos estar siendo a partir de esto. Todo lo que está ocurriendo creo que podía haber pasado en cualquier otro momento no muy lejano y considero que después de todo esto, los seres humanos, vamos a tener más de conciencia de la vida misma.

Si una persona necesita asesoramiento: “Cómo puede solicitarlo y/o encontrarlo?

Se pueden contactar conmigo y pueden solicitar asesoramiento llamando al teléfono 3884689680 o con cualquier de los profesionales de Sinergia Art, ingresando a nuestro sitio web, como así también en todas redes sociales.

En mi caso aún tengo contacto por teléfono, redes sociales, WhatsApp (video llamadas) y app (teleconferencias y otros), con muchos de mis coachees y alumnos. Todos podemos usar estos medios tecnológicos para mantener contacto con nuestros seres queridos para acortar el distanciamiento social.

Por último, quiero dejar un mensaje a todos los jujeños y quiero decirles que aprovechen este tiempo para mirarse, cuidarse y cuidar al otro y que aprendan a ver cuál es el regalo, ese aprendizaje que me estaba faltando, y que tengo la oportunidad de pasar por el cuerpo, mientras estoy vivo.