"El Negro" Rioja revivió en las voces de sus coterráneos cantores

El Himno de San Pedro de Jujuy, como se la conoce a la "Zamba del Levayén", dedicada al río que es protagonista en esa ciudad ramaleña, se quedó sin su creador esta semana.

El miércoles pasado cerró sus ojos, el músico, compositor, folclorista, Rodolfo "El Negro" Rioja, que supo escribir esa zamba, que había comenzado a pensar con su padre Salvador y debió terminarla solo después de que falleciera dejándola inconclusa.Es que Rodolfo había vivido una infancia muy feliz en su San Pedro natal, y así lo reflejó siempre en sus composiciones.

El miércoles el folclore de San pedro y el de Jujuy estuvo de luto, pero sólo por un rato, porque los artistas renacen en sus creaciones a cada instante, sobre todo cuando tuvieron la luz para dejar un legado tan significativo como esa zamba que todo tararean y aman. Por eso, unas semanas antes, ya en cuarentena por la pandemia del coronavirus, los artistas de la música de San Pedro, habían grabado esa zamba cada uno desde sus casas, logrando un video con voces aunadas en su homenaje. Ese video fue además con el que el municipio sampedreño lo despidió con mucho afecto en sus redes este miércoles, tras una presentación de la secretaria de Cultura municipal, la directora de danzas Norma Blessa.

Participaron de ese video, Pedro Pardo (quien además dirigió la producción), Diego Jerez, Turco Orihuela, Ale Melano, Ricardo Reyes, Tony Tejada, Néstor y Oscar Gonzáles (La Cantada), Nico Nieto, Shulka Bautista, Fernando Reyes, Guada Sanagua, Mirko Tellez, Jael Sanagua, Carina Morata, Justina Vechetti, Karla Rosa, Ceci Perez, Cecilia Sanagua, Ivana Salazar y Mariela Vidal.

Su historia

Rodolfo Francisco Rioja, nació el 3 de noviembre de 1941 en San Pedro de Jujuy, vivió parte de su infancia en Tartagal provincia de Salta. Luego cursó los estudios primarios en la escuela Normal de San Pedro.

La "Zamba del Lavayén" nació de esas tardes de pesca en el rio del mismo nombre," junto a su padre Salvador Rioja donde empezó a cantar, según el mismo describe en el recitado de la Zamba que se convirtió luego en el Himno San Pedro. Ellos iniciaron la aventura de escribirla juntos pero el padre falleció cuando el cumplía los 15 años, y finalmente concluyó su mejor canción en soledad. El don de una voz única,lo heredó también su hermana Élida", dice Jimena, una de sus hijas.

En la juventud estudió con la modalidad de pupilo en el colegio Padre Pio en Córdoba donde recibió clases formales de música.

Formó parte de innumerables grupos folclóricos, como Los Montoneros, grupo vocal del Festival de Cosquín 1967 con la canción ganadora en su género, "Sur", que además fue parte del famoso disco de Los Chalchaleros y las figuras de Cosquín 67. Con esta formación, Los Montoneros realizaron presentaciones con importantes figuras como Los Fronterizos y Las Voces Blancas.

Otro grupo que lo tuvo en sus filas fue Los Nocheros del Lavayén, que supo engalanar la cultura de San Pedro y de nuestra provincia con su música y talento y realizaron múltiples giras en Argentina, Chile, Bolivia y Uruguay.

En 1974 fue parte del emblemático grupo jujeño, Los Kererinkas, junto a Francisco Lucas, hermano político y amigo del alma, con quien compartió distintas formaciones, ensayos, y las clases de guitarra con el maestro Francisco "Paco" Lucas (padre).

Resuena en el recuerdo de sus amigos "El Vals a Ciudad de Nieva" en esas guitarreadas en la calle de la Pedro del Portal del histórico barrio de la capital jujeña.

Rodolfo también incursionó como solista, "ávido por conocer el mundo y con su espíritu aventurero partió sin destino durante algunos años", según describen sus seres queridos.

El último grupo musical que integró fue Rumbo Trío acompañado de Francisco Lucas y Cesar Isella en la primera etapa y Carlos Alemán en la segunda versión. Compusieron juntos la canción "Jujuy en Septiembre".

El recuerdo

"Su compañera en esta vida por casi 50 años fue Ana María Lucas junto a ella fueron ejemplo de amor y dedicación a su familia sobre todo a sus ocho nietos: Santiago, Agustina, Lucía, Martín, Malen, Matías, Franco y Mateo", dice Jimena, quien junto a sus hermanas Adriana, Alejandra y Cecilia , aportaron los datos y sus recuerdos para este homenaje de El Tribuno de Jujuy al folclorista sampedreño, lo mismo que su hermano Ramón; sus sobrinos Pedro, Silvana, Magie, Silvana, Liliana y Chichí; y su cuñada Chon.

Recita de la “Zamba del Lavayén”



Su primera canción, la “Zamba del Lavayén” describe en el recitado el encanto de su creación: “...Hace años con mi viejo, quisimos para San Pedro una zamba que les cante a nuestro río y al pueblo. Iniciamos la aventura esperanzando un anzuelo en la tarde pescadora de un caluroso febrero. Pero la vida y la muerte se cruzaron en el vuelo y la flor de esa esperanza se me apretó contra el suelo.

De allí me creció la zamba, de esa semilla de sueños, de allí la crecimos juntos con la gente de mi pueblo, la llenamos con la vida del canto de los nocheros, después la volqué en mil noches de cacharpayas y encuentros. Pero nunca la sentí como quisiera haberlo hecho con esas ganas grandotas que me llenaban el pecho de escucharla de los labios del canto de los amigos y en la ronda de esa noche tenerlo al viejo conmigo. Porque el viejo se me fue hace mucho y allá lejos y la zamba se ha quedado con mi voz, con su recuerdo, con el canto puro y limpio de la gente de mi pueblo para cantarle a San Pedro y al Lavayén de los sueños”.