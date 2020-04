"Siento miedo de que pueda haber un golpe de Estado"

Sandra Saravia es de San Salvador de Jujuy pero vive desde el 2001 en Brasil. Actualmente reside en Florianópolis junto a sus hijos Franco y Augusto con quienes está desde el 14 de marzo en cuarentena.

La jujeña vive en uno de los países que causó polémica por las decisiones tomadas por su presidente Jair Bolsonaro frente al avance del nuevo coronavirus en el mundo. Cabe recordar que el jefe de Estado se refirió en varias ocasiones al Covid-19 como una simple "gripecita" o "resfriadito" y fue en virtud de ello que tomó las medidas sanitarias para su país.

Tal es así que por diferencias de criterio el 16 de abril Bolsonaro despidió a su ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, y hace unos días renunció el ministro de Justicia, Sergio Moro. Sobre el despido del ahora extitular de la cartera sanitaria la jujeña expresó que fue una noticia que les generó mucha angustia y preocupación.

Así, ante las permanentes tensiones por las estrategias contra el coronavirus, Sandra Saravia indicó que la población siente "mucha inseguridad". "Yo siento muchísimo miedo porque creo que en algún momento la gente se puede levantar y puede haber un golpe de Estado o algo así". Ante esta situación la jujeña consideró que todavía las personas están teniendo paciencia debido a que sería la cuarentena la que los estaría frenando.

En detalle contó que "los mensajes que emitía el Gobierno eran confusos e ilógicos. El ministro de Salud decía de quedarnos en nuestras casas y Bolsonaro decía de salir". Además, contó que "daba malos ejemplos, andaba por las calles abrazando y besando a las personas generando tumultos. Todo lo opuesto a lo que debería hacer un presidente".

Al igual que en Jujuy, en Brasil ya se están liberando de a poco algunas actividades y el movimiento en las calles comienza a incrementarse. Según la jujeña, afortunadamente las personas están cumpliendo con las medidas preventivas, usan barbijo, anteojos y algunos hasta guantes.

Y pese a todo mal pronóstico Sandra destacó que en Florianópolis tienen la suerte de tener un intendente que "no le dio mucho oído al loco de Bolsonaro".

Sin embargo, expresó que para ella "la situación de cuarentena está siendo bien sufrida porque no me puedo acercar a mis hijos. No los puedo besar ni abrazar, es muy duro". Y pese a que la jujeña sólo sale cuando tiene que ir al supermercado y en lo que respecta al trabajo atiende a sus clientes a través de internet ya que hace home office (trabajo en casa).

Amor por la comida jujeña

Antes de dejar el país Sandra Saravia ya se había recibido de arquitecta y trabajaba en Rafaela, Santa Fe. Y en medio de las gestiones para mudarse a Nueva York conoció a un brasileño a través de una red social y los planes cambiaron completamente.

Así fue que el destino de su viaje cambió a Florianópolis donde se casó con él y tuvieron a sus dos hijos. El amor duró varias años y pese a haberse separado la jujeña sigue eligiendo Brasil como su lugar. De hecho contó que la samba brasileña se convirtió en su pasión al punto de haber desfilado en dos escuelas de samba, este año acompañada por su hermano que vive en Santa Fe.

Pese a sentirse muy a gusto con su hogar Sandra no deja de extrañar a su provincia, específicamente a "la comida jujeña que es la mejor del mundo", exclamó.

Con una profunda añoranza se refirió al cálido locro, a las humitas, a los tamales, al anchi y los buñuelos. Y le dedicó un capítulo aparte al quesillo con miel, sabores que aunque sea por un momento la transportaron a estas tierras que dejó cuando tenía 18 años de edad y que visitó por última vez en 2014.