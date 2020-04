Dibuja, esculpe y también emprende aferrado al arte

Joven, inquieto y siempre aferrado al arte, Valentín Tejerina conocido como "Toki", hace sus primeras armas con mucho entusiasmo y curiosidad en la escultura y la pintura, al tiempo que estudia valiéndose de su experiencia en el dibujo. Se hace tiempo para experimentar y lleva sus creaciones a los objetos a través de sublimación, emprendiendo para lograr ingresos y seguir experimentando técnicas.

"Hago bastantes cosas, emprendimientos, siempre estoy en algo no me gusta quedarme en una sola cosa. Lo que más hago son dibujos en papel, me gusta hacer retratos, de mascotas y personas en lápices, también hago con pintura", explicó el joven de 24 años oriundo de Perico.

Cuenta entusiasmado que ahora está emprendiendo con sublimaciones, para lo cual está organizando su estudio artístico para esta práctica. Como activista de los derechos de la Comunidad Lgtb y al ser un chico trans, comenzó a explotar la práctica cuando comenzó a hacer pulseras, banderas, stickers, lapiceras y prevé sumar agendas con hojas recicladas de modo de tener un proyecto sustentable que promociona a través de redes como @yosoytoki.

Lo hizo al comenzar el Profesorado de Artes Visuales, IES Nº 4 desde 2018 donde comenzó su educación formal en el arte, ya que hasta entonces llevaba años sustentándose con ilustraciones por encargo que finalmente devino en la decisión de crecer en la formación. "Me gusta hacer dibujos, es lo que más hago, en papel, retratos de mascotas o de personas, en color o escala de grises, también hago con pintura pero los lápices me llevan tiempo y como no tengo mucho para estudiar, lo prefiero por ahora", explicó.

Comenzó la orientación en escultura y se sumergió en la práctica de elaboración de bustos con arcilla, al que le suma yeso para dar solidez a los mismos. También se dedicó a esculpir en diferentes materiales, uno de ellos bloque celular, una suerte de imitación de piedras. Uno de los más interesantes fue hacer máscaras con las mismas técnicas a través de moldes y también incursionó en grabados.

El aprendizaje constante le sirvió no sólo para enriquecerse sino también para continuar emprendiendo a fin de poder sustentarse con trabajos requeridos en las distintas técnicas que va incorporando además de las de su emprendimiento. De hecho, también destacó que formarse en el Profesorado le permite conocer la teoría y pedagogía, que le ayudó a expresar mejor su veta artística.

No obstante, aseguró que la idea es continuar en la formación práctica y ahora se dispone a experimentar la de dibujo en bastidores y comenzar a incursionar en pintura realista plasmando en ellas paisajes jujeños y sus fondos favoritos emulando el universo.

Mientras, sigue reacomodando su estudio con atriles, ilustraciones, lápices acuarelados, artísticos, acrílicos y computadora para editar las imágenes de sus trabajos y todo lo concerniente a su proyecto de sublimaciones, muchas multicolores a las que le dedica tiempo ahora en cuarentena. Se propone con ello seguir trabajando al tiempo que estudia, porque le lleva tiempo viajar cuatro horas al día para lograr seguir con su formación. De este modo se propone producir remeras y agendas artesanales con tapas sublimadas con diseños propios.