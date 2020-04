Se casa Lizy Tagliani y contó cómo fue la particular propuesta de matrimonio

"Vayan al instagram de @leoalturria estoy en shock no les puedo ni contar lo que si a pesar de que me da vergüenza nunca pensé que viviría una historia tan linda de amor. SI QUIERO", escribió Lizy Tagliani en su cuenta de Instagram para contarle a todo el mundo que había recibido una propuesta de casamiento por parte de su parea, Leo Alturría, con quien no tiene contacto desde que comenzó la cuarentena.

"Te imaginas en esa foto de blanco mi amor? @lizytagliani 👰", escribió el novio de la conductora de Telefe.

Y ella le respondió en un comentario: "Ay te amo… de blanco vos o yo… si es yo SI ACEPTO".

Esta semana, Taglini hizo una reflexión sobre la situación de la pandemia. Sabe que mucha gente está viviendo una gran crisis económica ya que, a partir de la cuarentena obligatoria que comenzó hace más de 30 días, hay gente que no puede trabajar y de esta manera no genera ingresos.

La conductora de "El precio justo", Telefe, recordó a su madre que falleció el 8 de diciembre de 2011, pero aseguró que si hoy tuviera que atravesar este problema le sería muy difícil.

“Yo hasta vivo en un barrio en donde el guardia te toma la fiebre para entrar; tenés un montón de recaudos más todas las comodidades”, comenzó diciendo y agregó: "La gente como mi mamá tiene que elegir si compra leche o lavandina".