La UTA comunicó que mañana continúa la abstención de tareas

Desde la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) informaron a través de un comunicado que mañana lunes continuará la abstención de tareas las líneas de urbana y de media distancia del transporte de pasajeros.

Sergio Lobos, titular de la UTA seccional Jujuy, confirmó a El Tribuno de Jujuy que “la medida sigue por mañana, porque no recibimos propuesta para la cancelación de los haberes. Seguramente seremos llamados en el día de mañana a una reunión”.

Recordemos que la medida se debe a que hay empresas que aún no cancelaron el sueldo de marzo y desde el viernes a las 14 hay reducción de servicio.

El comunicado dice:

Buenas tardes compañeros !!!

Muchas veces hemos tenido diferencias de pensamientos y razonamientos, ello no implica que dejemos de ser trabajadores. Estamos en una situacion donde las empresas no garantizan el pago total de salarios, sabemos la situacion dificil que atraviesa el mundo en su conjunto, pero tambien quiero que sepan que de esto NADIE SE SALVA SOLO, ni trabajadores, ni empresas, hemos pasado 20 dias esperando una fecha de cancelacion, hasta el dia de hoy no la tenemos.

Hoy es el momento de tomar decisiones !!!!

Seguramente hubo peores años, seguramente no sera la ultima vez que nos pase esto, pero mucho va a depender de nosotros mismos. Todo se puede conseguir PERO EN UNIDAD, las conquistas laborales se consiguen con la fuerza de TODOS. Vamos a trabajar para defender nuestra fuente laboral y les pido que lo hagan tomando conciencia de que mantenemos nuestra familia con este trabajo, trabajo que debe ser reconocido por nuestros empleadores, por todo lo expuesto, es que se resuelve seguir con la Abstencion de Tareas.

Es momento de visibilizar nuestro historico reclamo de cobrar los salarios en tiempo y forma, y ser reconocidos, que en medio de esta pandemia, le estamos poniendo el pecho.

Mañana se sigue con ABSTENCION DE TAREAS.

UTA SECCIONAL JUJUY.