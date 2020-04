"Es como si te pasara un camión por encima"

Todavía le cuesta hablar, pero responde a los preguntas de El Tribuno de Jujuy con cordialidad. Luis Blanco, el extécnico de Gimnasia, se está recuperado después de haber estado gravemente enfermo de coronavirus. Tiene 60 años y hace dos que está radicado en España, en Gibraltar más precisamente. Allí se contagió de Covid-19. Ahora el actual técnico de Mons Calpel Sports ya se encuentra mejor, pero la pasó muy mal. "Venía con fiebre dos o tres días. No la podía bajar. Pero el cuarto día, creo, me levanté con 39 grados de temperatura. Daba dos pasos y no podía respirar. No tenía nada de oxígeno", recordó ayer. Y agregó que "luego vino la ambulancia a mi casa y me ingresaron a la clínica. No recuerdo más, ya que estuve cinco días en coma en terapia intensiva.

Después desperté, pasando otros cuatro días más en la Unidad de Cuidados Intensivos", relató con la voz agitada. El exDT "albiceleste" sabe que ganó un partido clave en su vida. "En estos momentos sigo internado en una sala de rehabilitación. Estoy en la etapa de recuperación, ya que lo peor pasó, gracias a Dios. Me encuentro aislado. Es como si un camión te pasara por encima", afirmó. Para Blanco, el objetivo inmediato es no bajar los brazos. "Debo seguir peleándola y resistir para estar bien", sostuvo. Finalmente, agradeció la comunicación y "a aquellos que oraron por mí en este difícil momento".

El experimentado DT se recibió de "Director Deportivo de Fútbol" en el Centro Nacional de Formación de Entrenadores de España. Junto a otro argentino, Leonardo Vela, encabezan el modelo deportivo en el club Mons Calpe. Vela detalló que luego de recorrer el mundo en busca de triunfar como futbolista le ofrecieron asumir la gerencia de una institución que se había puesto como objetivo la formación de jugadores. "Yo llevo todo el proyecto desde lo institucional y Luis desde lo deportivo, donde se consagró", destacó días atrás. "Hace más de dos años que conozco a Luis. Fue muy difícil convencerlo, pero en dos años revolucionó el club y la liga. Muchos de los jugadores que están hoy en la Selección llegaron después de que él los entrenó", resaltó el excentral.

Mons Calpe participa de la Liga Intermedia de Gibraltar, cuyos equipos pueden registrar hasta 18 jugadores, de los cuales un mínimo de 13 deben ser elegibles para el equipo nacional y un máximo de 5 jugadores pueden ser mayores de 23 años. También están sujetos a un tope salarial para evitar que clubes más "grandes" acaparen jugadores.

“Trotamundo del fútbol”

Francisco Rojas, expresidente, vicepresidente y titular de la Subcomisión de Fútbol de Gimnasia, recordó que Luis Blanco estuvo casi dos años en Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

“Es un trotamundo del fútbol. Sabe mucho de este deporte y es una gran persona. Por tal motivo, esta combinación llevó a que siempre tenga trabajo”, sostuvo telefónicamente ayer desde Santiago del Estero. “En Jujuy siempre se hizo respetar y también respetó a los demás laboralmente. Hicimos una gran amistad a lo largo del tiempo. Me dolió mucho cuando me enteré que se había contagiado en España”, afirmó. “Pero, como él dijo días atrás, ya está mejorando y esperamos en salga adelante porque se lo merece”, agregó el dirigente jujeño. Actualmente es el gerente deportivo de Central Córdoba, equipo que milita en la Primera División.

El equipo se encuentra comprometido con el descenso, pero de acuerdo a las versiones que circulan en las últimas horas podrían dejarse sin efectos la pérdida de las categorías en las divsiones. “No es oficial todavía. El martes habrá una teleconfererencia y veremos”, respondió “Pancho” al respecto. Vale aclarar que en caso de aprobarse este proyecto -no habría descensos por dos años- no sólo se beneficiaría el “ferrovario”, sino también el “lobo” jujeño, que se encuentra en la fondo de una de las tablas de la Primera Nacional.

Marcos Conenna se mostró feliz

Marcos Conenna, expreparador físico de Blanco en el “lobo”, y actualmente en Barcelona de Guayaquil, se mostró feliz por la recuperación del entrenador. “Trabajé mucho tiempo con él. Después, por diferentes motivos, nos distanciamos y cada uno tomó su rumbo. Hicimos grandes campañas. Nos conectábamos a la perfección, pero por las cosas del fútbol cada uno siguió por su lado”, recordó a este matutino desde Ecuador. “Me enteré que estaba en Gibraltar. Después un amigo me avisó que se había contagiado. Obvio que me puse triste por él y su familia. A nadie le gusta que le suceda algo malo a ninguna persona, más allá que hacía tiempo que no hablábamos. Siempre está el ser humano sobre todas las cosas. Me puse a las órdenes de la familia y a rezar, porque más de eso no podíamos hacer. Gracias a Dios se mejoró y está estable. Excelente noticia”.