Brasil tuvo ayer 150 casos menos que el día anterior

Brasil registró 189 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, lo que supone una fuerte reducción con las 346 registradas el sábado y el récord de 407 del jueves, aunque todavía hay 1.322 que están siendo investigadas, según expresaron fuentes oficiales.

Con esta nueva cifra, el total de decesos llega a 4.205, mientras que los casos confirmados suman 61.888, de acuerdo con el último boletín brindado por el Ministerio de Salud.

Según el balance, el país registró un total de 3.379 nuevos casos confirmados de coronavirus en un solo día, frente a los 5.514 confirmados el día sábado.

San Pablo, el estado más populoso de Brasil con 46 millones de habitantes, continúa siendo el epicentro de la pandemia, con 20.715 contagios y 1.700 muertes, seguido de Río de Janeiro (7.111 casos y 645 decesos).

No obstante, la situación es más crítica en otros estados, como Amazonas, debido a la sobrecarga de su sistema de salud, consignó la agencia de noticias EFE.

Las autoridades sanitarias esperan que la llamada curva de la enfermedad alcance su pico entre mayo y junio, pero muchos estados ya han comenzado a relajar las cuarentenas y el nuevo ministro de Salud, Nelson Teich, estudia medidas para flexibilizar las restricciones, una de las principales demandas del presidente Jair Bolsonaro.

Mientras el país enfrenta la pandemia, el Gobierno de ese país se encuentra inmerso en una crisis gubernamental tras la renuncia del ministro de Justicia, Sérgio Moro, quien ha acusado a Bolsonaro de injerencias en las investigaciones del Poder Judicial.

La salida del exmagistrado, quien para sus seguidores se convirtió en uno de los símbolos de la lucha anticorrupción de Brasil, se produjo días después de la destitución del anterior ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, tras un duro enfrentamiento con Bolsonaro por la manera de enfrentar la pandemia.

Mandetta se alzó con un firme promotor del aislamiento social para combatir el virus, mientras que el jefe de Estado considera el coronavirus una "gripecita" y defiende la vuelta al trabajo de los brasileños para mantener a flote la economía.

Bolivia busca flexibilizar pero esperará estos días

El Gobierno de Bolivia dijo ayer que busca la forma de flexibilizar la cuarentena para “poder avanzar” en la reanudación de las actividades económicas, pero advirtió que esta semana será “clave” para tomar una decisión al respecto. “Estamos viendo un tema de flexibilización para poder avanzar; hay que buscar los puntos medios de equilibrio y que no se nos disparen los contagios, porque tenemos limitaciones, no solo en Bolivia sino en la región, porque no se invirtió en salud”, afirmó el ministro de Economía, José Luis Parada. El funcionario dijo que “hasta acá es sostenible” la cuarentena, luego de que “el pueblo” realizara “un esfuerzo muy grande” y “en algún momento” se llegara a “94% de cumplimiento” de la medida, en declaraciones a la radio El Deber recogidas por el diario homónimo.

“Se ha visto convenientes, como ahora, que se liberó la entrega de comida, así tendremos que ir viendo otros sectores”, agregó Parada. No obstante, el ministro de Trabajo, Oscar Mercado, advirtió que la que se inicia hoy será “una semana clave para saber qué pasará de aquí en adelante”. Mercado distinguió dos momentos dentro de la cuarentena que rige desde el 22 de marzo pasado, uno de “cumplimiento satisfactorio” y otro, en las últimas semanas, “en las que se advirtió un relajamiento”.

“Si nos relajamos, puede que nuestros números se disparen; hay que recordar a los bolivianos que esta es una semana definitiva”, subrayó el ministro, según la agencia noticiosa estatal ABI. La cuarentena tiene vigencia en principio hasta el jueves venidero, por lo que forzosamente el gobierno deberá tomar en los próximos días una determinación acerca de su continuidad o flexibilización. Mientras tanto, el Ministerio de Salud reportó anoche 866 casos confirmados de coronavirus (59 en las últimas 24 horas) y 46 fallecimientos (dos en el último día) por la enfermedad.

Profetiza fin del virus Covid-19

Hay imágenes de centenares de personas arremolinadas en torno del supuesto profeta, Mildomio Adames. Una multitud se congregó este domingo en la ciudad dominicana de Puerto Plata para seguir a un hombre que profetiza que Dios va a “limpiar” el mundo del coronavirus a partir de hoy, en una actividad que contradice de plano la política de distanciamiento social y que pudo haber provocado contagios masivos.

Las imágenes de centenares de personas arremolinadas en torno del supuesto profeta, Mildomio Adames, que fueron profusamente publicadas en las redes sociales, fueron censuradas por políticos y por la Iglesia católica, temiendo que este hecho contribuya a acelerar los contagios en el país. Adames llegó a Puerto Plata, en la costa norte de la República Dominicana, cargando una cruz al hombro después de haber peregrinado seis días desde su localidad, Villa Altagracia, ubicada cerca de Santo Domingo, en el sur del país.

El peregrino afirmó que ha tenido una revelación divina, según la cual debería depositar una cruz en el mar, para hacer que Dios acabe con la pandemia. “El lunes ya pueden decir al mundo que República Dominicana y muchos países del mundo no tendrán la enfermedad porque Dios ya nos limpió”, dijo Adames en un video publicado el sábado en su cuenta de YouTube. La República Dominicana registra 6.135 contagios y 278 fallecidos por Covid-19, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus. Con estas cifras, el gobierno considera que el país está “aplanando la curva” de contagios, aunque todavía aboga por mantener las restricciones a la circulación de personas, que están en vigor desde hace un mes.

Chile: ocho muertos

La pandemia de coronavirus no da tregua en Chile: ayer se registraron ocho muertos, por lo que la cifra de decesos trepó a 189, mientras que la de contagiados es de 13.331, con 473 casos nuevos. El Ministerio de Salud informó acerca de las nuevas víctimas y precisó que los fallecidos por la Covid-19 pertenecen a cinco regiones: Antofagasta (1), Metropolitana (2), El Maule (1), Biobío (1), La Araucanía (2) y Magallanes (1).

Además, se reportaron 473 casos nuevos, lo que da un total de contagiados de 13.331 a nivel nacional, de los cuales 7.024, el 52,6%, se recuperaron, una cifra mayor de los que aún padecen el coronavirus. Chile está en cuarto lugar en Latinoamérica a nivel de contagios, detrás de Brasil que la encabeza con 60.311, seguida por Perú, con 27.517, y Ecuador 22.719. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, detalló que “hoy día se encuentran en una Unidad de Cuidados Intensivos hospitalizados 415 personas, de las cuales 319 están conectado a un ventilador mecánico y de ellos, 75 en estado crítico”. El vieres pasado, el presidente Sebastián Piñera anunció la creación de un plan llamado “Retorno Seguro”, que se centra en la vuelta de los trabajadores del sector público, privado y sociedad civil, así como también la vuelta de los estudiantes a clases presenciales “de forma gradual.

Perú: algo de alivio

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, afirmó ayer que la situación generada por la pandemia de coronavirus “es crítica” en algunas regiones del país, pese a que ayer retrocedieron sustantivamente la cantidad de nuevos contagios y muertes tras el récord del sábado. “La situación es crítica” y la infraestructura sanitaria del país “está llegando al límite de la capacidad de respuesta”, aunque se sigue “trabajando para atender a todos los pacientes que requieren hospitalización y atención médica”, dijo el mandatario en conferencia de prensa, según la agencia de noticias EFE.

Vizcarra reportó que en las últimas 24 horas se registraron 2.186 casos confirmados de coronavirus (40,7% menos que el sábado) y 28 fallecimientos por la enfermedad (57,6% menos), luego de que ayer se anotaran para ambos rubros las mayores marcas desde que se conoció el primer caso en el país. Con esos guarismos, Perú acumulaba 27.517 casos confirmados.