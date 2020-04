El gesto solidario de los Sanabria en su Libertador

Generosidad y amor al prójimo. Los hermanos Sanabria, Cristian e Ignacio, ambos surgidos de Gimnasia y oriundos de Libertador General San Martín, mostraron solidaridad en medio de la cuarentena por el Covid-19. Durante la semana se organizaron para comprar mercadería sumada a la colaboración de otros amigos se dieron tiempo para efectuar esta caridad y acercarlas a las familias con mayor necesidad en diferentes barrios de su ciudad natal.

Ignacio Sanabria juega en Gimnasia y Esgrima y es una pieza clave en el equipo “albiceleste” desde un tiempo a esta parte.

Cristian Sanabria, el más chico de los hermanos que hoy milita en Sportivo Alberdi en el Regional 2020, contó al El Tribuno de Jujuy que "la iniciativa fue más que nada de los dos con mi hermano porque aquí en Ledesma hay gente con mucha necesidad, entonces fuimos para los barrios para ver más o menos donde se podía dejar mercadería y ayudar más que nada", acotando que "la idea era colaborar entre nosotros porque cada uno puso un granito de arena y se compró mercadería para repartirla a las familias de los barrios 9 de Julio, merendero de San Francisco, San Lorenzo y Triángulo, sinceramente no hay fotos porque esto no es política ni nada, solamente entendemos la situación. Hay gente que se sumó por eso quiero agradecer a Rodrigo Paredes, Eduardo Singh, Norma Villegas y a ‘Chitín’ Alvarado por colaborar en esta idea", comentó.

Más adelante admitió que "en Ledesma vimos mucha necesidad. Realmente te pone mal y es gente que padece esta situación que hay muchas y se ve frecuentemente. Hay gente que tiene y no hace nada, por ese motivo salió de cada uno y nos mostraron mucha alegría y algunos hasta se emocionaban". En el mismo sentido reconoció que "yo publiqué en Facebook cuando todo se estaba armando y se acercaron algunos jugadores de la zona que son conocidos nuestros, pero fue todo a pulmón. Afrontar la pandemia nos cuesta a todos, pero hay gente que no tiene ni para comer y no se acerca nadie. Más adelante pensamos hacer una chocolatada y si pasa todo esto, hablar con los comedores para hacer campeonatos de fútbol con algunos premios para incentivar a los chicos", finalizó.

La Viña hizo su aporte

Colaboración en tiempos difíciles de la pandemia. Los dirigentes de Asociación Atlética La Viña que compite en la Liga Jujeña de Fútbol junto a jugadores y algunos simpatizantes que viven en la zona mostraron un gesto solidario en el barrio Chijra, donde se asistieron con mercadería a algunas familias en estado de vulnerabilidad tras las pérdidas materiales que sufrieron semanas atrás cuando los azotó un fuerte temporal a los que estaban cerca del río Grande.

La sensación de poder ayudar de forma desinteresada es un alago al corazón de los vecinos del sector en un momento complicado donde se siente el cimbronazo de esta cuarentena. Sin embargo, mostraron su contento al obtener un aporte vital para sobrellavar el día a día manteniendo todas las medidas de seguridad sanitarias.

El gesto que se tuvo desde el "tiburón" se suma a muchos que salieron a la luz de distintas instituciones capitalinas y de diferentes partes de nuestra provincia. Entidades deportivo que pese al pésimo momento económico que se atraviesa se dieron un lugar y sobre todo un minuto para ponerse en la piel de quienes más necesitan recursos en estos momentos a causa de la pandemia u otras situaciones que azotan a todos por igual por inesperadas y hasta catastróficas.

Un locro “pulsudo” para compartir

En el club Comercio de Alto Comedero, una institución que tiene como base las divisiones menores y que quiere expandir sus horizontes jugando en la Liga Jujeña de Fútbol y busca generar recursos en esta difícil situación. “Vamos a hacer una locreada para el próximo viernes obviamente cumpliendo con el protocolo del COE”, dijo Adrián Montalvo, responsable de la institución. A lo que agregó: “Es para que la gente venga y retire su plato de comida. Es un gesto para compartir con los vecinos a un precio accesible ($100)”. Todo se dará en avenida Forestal.