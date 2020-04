Madre desesperada pide ayuda para poder alimentar a sus hijos

"Me duele mucho cuando mis hijos me dicen mamá tengo hambre y yo no tengo qué darles, nunca pedí ayuda por vergüenza y miedo a que me quiten a mis hijos". Con esas palabras, Alejandra Nieva (34 años) describió abiertamente la desesperada situación que atraviesa con su familia. Siempre fue de condición humilde, pero en la última semana su situación empeoró a tal punto que quedó sin dinero para alimentar a sus hijos, debido a que le hurtaron su billetera con dinero en efectivo y documentos de identidad.

La mujer vive en barrio Malvinas, sobre calle Puerto San Carlos y Luis Vernet Nº 3433, tiene a su cargo a Guillermo (19), Carlos (13), Benjamín (9) y Darío (4), hijo de crianza. Entre lágrimas contó que el lunes de la semana pasada, cuando salía de su trabajo donde trabaja limpiando, luego de tomar un taxi compartido en la esquina del Club Lavalle del barrio Mariano Moreno vio que ya no contaba con su billetera. "Iba sentada al lado de otra persona y cuando bajé del vehículo vi que en mi mochila no estaba mi billetera, allí portaba los documentos de mis hijos y mi dinero para poder dar de comer a mis hijos. Hasta el día de hoy no puedo hacer ninguno de los papeles ni recuperar mi tarjeta del Banco Santiago del Estero. Mis hijos están al cuidado de mi madre porque yo no puedo faltar a mi trabajo", sostuvo.

Lo que es también preocupante es que su hijo de 9 años sufre ataques de epilepsia y según contó Nieva los especialistas no saben cuál es el motivo de su enfermedad, por lo que deberán hacerle nuevamente otros estudios. A otros de sus hijos le detectaron un soplo en el corazón y el más pequeño sufre anemia, por lo que también se encuentra con tratamiento. Quienes puedan colaborar con mercadería y ropa para la familia comunicarse al 3884336093.